Ungarin in Annaberg: „Vom Schicksal hinbefördert“

Sie spricht von Glück. Die gebürtige Ungarin hat ihren Mann in Annaberg kennengelernt, sich nicht nur in ihn, sondern gleich auch in die wunderschöne Landschaft verliebt: „Ja, ich wurde sozusagen vom Schicksal hinbefördert.“ Und dann war da noch die Stellenausschreibung vom Gemeindeamt: „Seit 1997 bin ich in der Gemeindestuben tätig“, erzählt die Tourismus-Chefin.

Wobei hier korrigiert Katalin Burger sofort: „Das stimmt so nicht, ich bin da hineingewachsen, für sämtliche Belange zuständig, ob Hochzeit oder Tourismus, eine Art fleißiges Bienchen, Mädchen für alles.“ Kürzlich feierte sie ihr 25-jähriges Dienstjubiläum.

Aber weil sich in der Region der Tourismus so gut entwickelt hat, viele Urlauber aus den Nachbarländern und vor allem Ungarn kommen, hat sie in ihrer Muttersprache natürlich gut beraten und vermitteln können.

Denn getan habe sich schon sehr viel, im Zuge der Digitalisierung sei alles viel schnelllebiger geworden: „Anfangs haben Urlauber und Touristen noch am Gemeindeamt angerufen, sich informiert, Unterkünfte gebucht; dann plötzlich, alles per Internet und E-Mail. Das war zu Beginn fast Terror“, schmunzelt Katalin Burger. A

ber sie war und ist wichtiger Ansprechpartner. Bei den Betrieben, Ausflugszielen und Unterkünften werden ihr Engagement und ihre Arbeit geschätzt - die mit Liftausbau, Naturpark oder auch der Landesausstellung 2015 in den letzten 25 Jahren immer intensiver geworden sind. Zusätzlich hilft sie auch bei behördlichen und rechtlichen Belangen, „denn es leben und arbeiten auch viele Ungarn hier.“

Ausbildung zur Naturvermittlerin

Es sei ein „maßgeschneiderter Job“ für sie von Anfang an gewesen: „Ich fühle mich sehr wohl, hätte keinen besseren Job finden können. Es ist schön, wenn die eigene Arbeit von allen geschätzt wird“, bilanziert Katalin Burger.

Ende des Jahres wird sie in Pension gehen. „Den Faden werde ich aber trotzdem nicht verlieren. Außerdem habe ich voriges Jahr auch noch die Ausbildung zur Naturvermittlerin gemacht. Ich glaube, so viel wird sich gar nicht ändern“, meint sie. Und Pläne und Aktivität gibt es bei ihr genug: Wandern im Sommer, mit Schneeschuhen im Winter, Skifahren. Eines der Enkerl lernt am Schaglhof reiten: „Wir werden sicher bald gemeinsam ausreiten können“, freut sie sich.

Burger ist auch begeisterte Jägerin und als frisch gebackene Naturvermittlerin ist es ihr wichtig, die Zusammenhänge in der Natur, die Tierwelt und die kleinen Wunder der Landschaft den Menschen näher zu bringen, nicht nur ihren Enkelkindern. „Wobei die haben dies schon gelernt und bewegen sich mit Achtsamkeit in der Natur“, ist sie stolz.

