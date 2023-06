Männerhaushalt im Kraftwerk Wienerbruck

Keine direkte Straßenanbindung, im Winter wegen der Schneemassen von der Außenwelt oft abgeschirmt, die Dienstwohnung nur über einen Schrägaufzug erreichbar, Lebensmittel müssen die letzten Meter per Scheibtruhe transportiert werden – so sieht das Leben von Andreas Digruber aus.

Seit mittlerweile 34 Jahren lebt und arbeitet er hier direkt in der Schlucht in den Ötschergräben in Wienerbruck. Der gelernte Schlosser kümmert sich um den Erhalt und einwandfreien Betrieb des EVN-Kleinkraftwerks, das für über 7.000 niederösterreichische Haushalte Strom produziert.

Im Sommer Führungen, im Winter oft völlig abgeschnitten vonder Außenwelt

Das 1907 erbaute Kleinwasserkraftwerk ging 1911 in Betrieb und diente damals zur reinen Stromversorgung der Mariazellerbahn. An der Technik der Turbinen hat sich heute kaum etwas geändert und die alten Maschinen bedürfen Fachwissen und Pflege. Kontrollen, mehrmals täglich gehören da dazu. „Den ersten Kontrollgang mache ich gegen 7 Uhr“, erzählt der 57-Jährige.

Das Ötscherkraftwerk und seine Betreuer sind auf ServusTV's zu sehen, am Freitag in "Heimatleuchten: Hier lässt sich s leben - Entlegene Winkel" . Foto: ServusTV / Querschuss Film, Querschuss FIlm

Montag bis Freitag sind seine Dienst-Tage, doch auch am Wochenende sind Kontrollen für ihn selbstverständlich, er wohnt fix hier. „Eine meiner Hauptaufgaben ist das Rechen reinigen“, erzählt er, aber nicht nur: Denn in der dazu gehörigen Schlosserei gibt es für die Maschinenwartung genug zu tun. Digruber hat starke Unterstützung zur Seite – seinen Sohn Simon. Der 23-Jährige hilft seinem Vater und ist auch für den kommunikativen Bereich im Kraftwerksdienst zuständig, denn hier können Besucher Führungen machen. Montag, Mittwoch und Freitag sind um 10.15 Uhr fixe Führungszeiten, es sind aber auch außerhalb dieser gegen Voranmeldung Besichtigungen der Kraftwerksanlage möglich. Senior Andreas bringt Erfahrung und mechanisches Know-how mit, Sohn Simon, gelernter Elektrotechniker, die Expertise am Elektrosektor. „Wir ergänzen uns perfekt“, unterstreicht Digruber.

Im Sommer ist durch die Wanderer in den Ötschergräben viel los, dass man hier im Winter so abgeschieden lebt, stört die beiden nicht. Seinen Arbeitsplatz mit einem Job in einem Ballungszentrum tauschen möchte Andreas Digruber keinesfalls.

Auf das Wienerbrucker Vater-Sohn-Duo wurde kürzlich Servus TV aufmerksam. Dreharbeiten für die Sendung „Heimatleuchten“ folgten. Wer Einblicke in diesen nicht alltäglichen Männerhaushalt bekommen möchte, hat am Freitag, 23. Juni, Gelegenheit dazu. Da wird ab 20.15 Uhr auf Servus TV „Heimatleuchten“ mit den beiden ausgestrahlt.