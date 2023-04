Gutes von Familie Scheikl

Bei der Generalversammlung des Landesverbandes für bäuerliche Direktvermarkter Niederösterreich wurden fünf Direktvermarkter mit der österreichweiten bäuerlichen Marke „Gutes vom Bauernhof“ ausgezeichnet. Im Bezirk Lilienfeld konnte der Bauernhof Scheikl die begehrte Qualitätsauszeichnung erringen.

Birgit und Andreas Scheikl konzentrieren sich dabei seit 2018 vor allem auf die Produktion von Lammfleisch und Lammfellen. Die Lämmer werden direkt am Hof in St. Aegyd geboren und großgezogen und im Alter von vier bis sechs Monaten stressfrei geschlachtet. Die Abholung der Produkte erfolgt entweder ab Hof oder nach Liefervereinbarung in den Bezirken Lilienfeld und St. Pölten sowie an einige Bezirke Wiens. Da bei Familie Scheikl Qualität immer an erster Stelle steht, bekam sie nun das „Gutes vom Bauernhof“ -Gütesiegel.

„Wir freuen uns natürlich sehr über die Auszeichnung“, zeigt sich Andreas Scheikl zufrieden. Die Urkunden und Hoftafeln wurden von Landwirtschaftskammer NÖ-Vizepräsident Lorenz Mayr und dem Obmann des Landesverbandes für bäuerliche Direktvermarkter NÖ, Johann Höfinger, überreicht. „Die Auszeichnung ist für Konsumenten ein klares Zeichen, wo garantiert bäuerliche Produkte zu finden sind“, erklärt Lorenz Mayr. Insgesamt gibt es bereits 171 Betriebe, die mit dem Qualitätssiegel ausgezeichnet wurden.

