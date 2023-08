St. Aegyder Kultursommer geht in die nächste Runde

In St. Aegyd dürfen sich Kulturfans auf das nächste Highlight des Kultursommers freuen. Mit den Ratschkattln kommen die singenden „Tratschweiber“ aus Schwarzau im Gebirge in den Festsaal. „Wir freuen uns bereits sehr auf die kommende Veranstaltung“, zeigt sich auch Vizebürgermeisterin Susanne Riedler voller Vorfreude.

Mit dem Motto „Nimm des Leb´m net so ernst, net so hort, net so schwer, bleib locker" sorgen die vier Damen aus Schwarzau bei ihren Auftritten für eine lockere und entspannte Stimmung. „Schließlich haben die Freude und der Spaß am Leben viel zu wenig Platz in unserer hektischen Zeit“, berichtet Sarah Schweiger von den Ratschkattln. Deswegen will man mit lustigen Liedern und einer gehörigen Portion Schmäh dem St. Aegyder Publikum am Samstag, den 26. August, eine schöne Zeit bieten.