Filmchronisten drehen in Hainfeld

Erst letzten Herbst kamen die Filmchronisten nach Hainfeld, um dort Themenideen für Kurzfilme zu sammeln. Zahlreiche Personen aus Hainfeld folgten der Einladung, wodurch auch einiges an Film- und Fotomaterial zusammengekommen ist. Aktuell sind die Kamerateams der Filmchronisten erneut in Hainfeld unterwegs, um aus den gesammelten Ideen rund 15-minütige Kurzfilme zu gestalten.

Bei einem der Filme handelt es sich um „gelebte Visionen“. Für diesen Dreh statteten die Filmchronisten dem Hainfelder Franz Witzmann im „Comedor del Arte“ einen Besuch ab. Er und seine Initiative des entstandenen Gestaltungs- und Begegnungsraumes für „Hiesige und Zuagroaste“ sollen in dem Film näher beleuchtet werden.

Mit „Hainfeld brennt“ steht ein weiterer Kurzfilm an, in dem die Filmchronisten gemeinsam mit Zeitzeugen auf die letzten Tage des Zweiten Weltkriegs zurückblicken. Um Hainfeld als Künstlerparadies dreht sich ein weiterer Film, der sich mit dem Werk der Malerin Isolde Maria Joham und ihres Mannes, des Bildhauers Gottfried Höllwarth, befasst. Das Künstlerpaar hat in seiner Hainfelder Jugendstilvilla einen eigenen Künstlerkosmos geschaffen. Gottfried Höllwarth gewährte den Filmchronisten sowohl Einblick in das Künstlerparadies als auch das Werk seiner im Jahr 2022 verstorbenen Ehefrau.

Doch das ist noch lange nicht alles, was die Filmchronisten zu bieten haben. Denn in Hainfeld sind sogar noch zwei weitere Kurzfilme geplant. Auch in Rohrbach, St. Veit, Traisen und Eschenau sind die Filmchronisten zu Dreharbeiten unterwegs. Die fertigen Filme werden dann ab Ende 2023 öffentlich vorgeführt. Rund 100 Kurzfilme aus und über die Region sind in den letzten Jahren bereits entstanden und können unter www.filmchronisten.at angesehen werden.