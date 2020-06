Weil ihm insgesamt drei Vergehen zur Last gelegt werden, steht ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Lilienfeld jetzt vor Gericht. Ihm wird vorgeworfen, im Dezember des vorigen Jahres einen Betreuer in einer Jugendeinrichtung im Bezirk genötigt und am Körper verletzt zu haben. Wegen einem zweiten Vorfall, der im November 2019 geschehen ist, muss sich der 18-Jährige außerdem verantworten.

Hier ist es zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 77-jähriger Mann getötet wurde. Dem Angeklagten wird fahrlässige Tötung vorgeworfen. Zudem soll es im vergangenen Oktober in Wilhelmsburg (Bezirk St. Pölten-Land) zu einer Auseinandersetzung im Straßenverkehr mit einem Pkw-Lenker gekommen sein. Dabei ist es unter anderem zu Beschimpfungen zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern gekommen.

Wie sich die Vorfälle zugetragen haben und welches Urteil der Richter gefällt hat, lesen Sie nächste Woche in den Ausgaben der Lilienfelder und St. Pöltner NÖN.