Drei Verletzte nach Crash

Passiert ist der Unfall am Samstagvormittag. Gegen 11.15 Uhr war der 35-Jährige aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag mit seinem Pkw auf der B 20 von Gußwerk in Richtung Wegscheid unterwegs. Zur selben Zeit kam ihm ein 31-Jähriger aus dem Bezirk Südoststeiermark mit seinem Klein-Lkw entgegen. Im Fahrzeug des 31-Jährigen befanden sich noch seine Lebensgefährtin (30) sowie die beiden Kinder (8 und 10).

In einer Linkskurve dürfte der Pkw-Lenker vermutlich aufgrund der schlechten Witterungsbedingungen ins Schleudern und in weiterer Folge auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Dort kollidierte er mit dem Klein-Lkw. Der 31-Jährige und seine Familie wurden vom Roten Kreuz in das Landeskrankenhaus Hochsteiermark nach Bruck an der Mur gebracht.

Bei den beiden Mädchen wurden jeweils leichte Verletzungen festgestellt. Der 35-Jährige verspürte nach dem Unfall ebenfalls Schmerzen im Bereich seines Fußes und begab sich am Nachmittag nachträglich in ärztliche Behandlung.

