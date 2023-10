Pkw krachte in Felswand: Unfall zwischen Marktl und Traisen

Wie das Bezirksfeuerwehrkommando (BFKD) am Sonntagvormittag berichtete, war am Freitagnachmittag ein aus Lilienfeld kommendes Auto auf die Gegenfahrbahn gekommen und "schlug in weiterer Folge in die Felswand ein". Der Wagen blieb danach auf der Fahrbahn zum Stehen.

Die BTF Neuman Marktl rückte mit drei Fahrzeugen zum Einsatz aus, sicherte die Unfallstelle und barg das erheblich beschädigte Fahrzeug mit einem Stapler. Für die Bergearbeiten musste eine Fahrspur gesperrt werden und konnte erst nach der Säuberung der Unfallstelle wieder freigegeben werden. Die beiden PKW-Insassen blieben bei dem Crash unverletzt.

Weiters am Einsatzort: Polizei und Straßendienst