Langes Warten auf Geld: AK Lilienfeld musste einschreiten

Werbung

Einen besonders dreisten Fall hat Burkhard Eberl, Bezirksstellenleiter der Arbeiterkammer (AK), im Rahmen der Präsentation der AK-Jahresbilanz 2021 parat. Ein 30-jähriger Dienstnehmer aus dem Bezirk Lilienfeld bekam seinen aus der Endabrechnung resultierenden Lohn nicht ausbezahlt, obwohl das Arbeitsverhältnis des Handwerkers im beiderseitigen Einvernehmen gelöst wurde.

„Es wurde trotz mehrmaligen mündlichen Ersuchens des Dienstnehmers ohne jegliche Begründung nicht bezahlt“, berichtet Eberl.

„Es ist uns völlig unverständlich, dass ein Dienstgeber so verantwortungslos und frech agiert.“ Burkhard Eberl

Nach vier Wochen hatte die Geduld des 30-Jährigen ein Ende, er wandte sich an die AK Lilienfeld. Da der Dienstgeber das erste Interventionsschreiben, das an den Beschäftigungsstandort des Handwerkers gesandt wurde, nicht behob, übermittelte die AK eine zweite Zahlungsaufforderung an den Hauptsitz der Firma in der Steiermark. Schließlich wurde die Zahlung über mehr als 3.600 Euro am letzten Tag der gesetzten Frist zur Gänze geleistet.

„Es ist uns völlig unverständlich, dass ein Dienstgeber so verantwortungslos und frech agiert“, wundert sich Eberl: „Wenn bei der Auflösung völliges Einvernehmen herrscht, der Dienstnehmer ohnehin durch den Verzicht auf eine Kündigungsfrist finanzielle Einbußen akzeptiert, dann jedoch wochenlang auf sein ihm zustehendes Geld warten muss, schlägt das dem Fass den Boden aus.“ Er gehe davon aus, dass der Großteil der Unternehmen im Bezirk die Mitarbeiter und deren Leistungen wertschätze und daher fair behandle, zieht Eberl Bilanz.

Insgesamt hat die AK-Bezirksstelle Lilienfeld im Vorjahr 836.165 Euro für die Arbeitnehmer der Region gesichert. Die Zahl der Beratungen ist gegenüber 2020 leicht gestiegen und zeigt vermehrt persönliche Vorsprachen anstatt Anfragen per Telefon oder Mail. Ein positiver Trend, bemerkt Eberl: „Persönliche Gespräche sind effizienter, Probleme können so besser ausgeräumt werden.“

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.