Nach Monaten endlich wieder eine Tankstelle in Lilienfeld

Nachdem die einzige Tankstelle im März 2019 zugesperrt hatte, war der „Sprudl“ in der Bezirkshauptstadt eine Fehlanzeige. Bis zum vergangenen Dienstag: Da nahm die Energie Direct MineralölhandelsgmbH (nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe) die völlig erneuerte Tankstelle an der B 20 in Betrieb.

„Wir stellen unseren Kunden Premiumprodukte ,klimaneutral‘ zur Verfügung.“ Hans-Peter Hintermayer betont den Umweltgedanken

Geboten werden nach Angaben von Hans-Peter Hintermayer, Geschäftsführer der Energie Direct MineralölhandelsgmbH, Betrieb an sieben Tagen/24 Stunden und sämtlichen Karten-Akzeptanzen, zwei Waschboxen sowie Bäckerei, Shop und Bistro der Firma Hink.

Die spürbar verzögerte Eröffnung der topmodernen Tankstelle sei primär Corona geschuldet, betont Hintermayer: „Gründe sind hauptsächlich alle möglichen Auswirkungen der Pandemie bis hin zu Lieferverzögerungen von verschiedensten technischen Produkten.“

Die Investitionskosten gibt die Energie Direct MineralölhandelsgmbH nicht bekannt. Wichtig zu betonen ist Hans-Peter Hintermayer allerdings der Umweltgedanke: „Wir stellen unseren Kunden Premiumprodukte ,klimaneutral‘ zur Verfügung. Das heißt, wir kompensieren die nicht vermeidbaren Emissionen an anderer Stelle, indem wir hochwertige Klimaschutzprojekte unterstützen – das ist einmal der erste Schritt.“

„Das lange Warten hat sich offensichtlich gelohnt“

Über die Reaktivierung der Tankstelle freut sich auch Vizebürgermeister Manuel Aichberger: „Das lange Warten hat sich offensichtlich gelohnt. Energie Direct hat in Lilienfeld eine unbemannte, aber hochmoderne Tankstelle mit SB-Wäscheboxen und einem 24-Stunden-Rundum-Service errichtet. Bezahlen kann man künftig bequem mit allen gängigen Karten, mit der Energie Direct-Tankkarte sogar auf Sammelrechnung. Apple Pay ist ebenfalls möglich.“

Die Partnerschaft mit der Bäckerei Hink sei optimal und werde vielen Gästen und Kunden große Freude bereiten, ist sich Aichberger sicher. Während der großzügigen Öffnungszeiten der Bäckerei werde es Brot, Gebäck, Mehlspeisen sowie Kaffee vor Ort und für unterwegs geben. „Exklusiv kann man im Shop künftig auch das ,Prälatenbrot‘ erstehen. Und die Eisdiele von Hink hinter der Tankstelle wird an heißen Sommertagen das Wohlfühlpaket perfekt abrunden“, erklärt Aichberger.

„Manche Hindernisse, wie die Corona-Pandemie oder während des Baus aufgetretene notwendige Abklärungen, haben das Projekt hinausgezögert“, weiß Abt Pius. Hans Schinlecker

Die Tankstelle steht übrigens auf einer Grundfläche, die dem Stift Lilienfeld gehört.

Daher ist Abt Pius Maurer ebenso über den Projektabschluss erleichtert: „Forstdirektor Klaus Kratzer hat sich im Auftrag des Abtes sehr engagiert, dass das Stift Lilienfeld mit der Firma Energie Direct einen Pachtvertrag abschließen konnte. Manche Hindernisse, wie die Corona-Pandemie oder während des Baus aufgetretene notwendige Abklärungen, haben das Projekt hinausgezögert.“

Sowohl die Firma Energie Direct als auch das Stift Lilienfeld hätten trotz aller Hindernisse aber entschieden am Tankstellen-Projekt festgehalten, untermauert Abt Pius.