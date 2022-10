Essen auf Rädern: Rohrbacher Menüs kommen nun „elektrisch“

Seit 25 Jahren wird das Angebot von „Essen auf Rädern“ bestens angenommen. Zubereitet werden die Gerichte im Gasthaus Linsbichler.

„Personen, die sich schwer tun, ihr Mittagessen selbst zuzubereiten, können sich auf das Service verlassen“, unterstreicht Bürgermeister Karl Bader. Zwölf ehrenamtliche Helfer holen die Warmhalteboxen vom Gasthaus ab, die dann im Kindergarten, in der Volksschule, im Dorf sowie an der Gemeindegrenze in Hainfeld ausgeteilt werden.

Durchgeführt wurde die Aktion bisher vom Lilienfelder Hilfswerk. Seit die Hilfswerkstation von Rohrbach nach Lilienfeld übersiedelt ist, werden die Ausfahrten der Ehrenamtlichen in der Gemeindestube koordiniert. Ab Spätherbst soll das „Essen auf Räder-Service“ komplett von der Gemeinde übernommen werden.

„Für die Auslieferung der Speisen wird ein Elektro-Auto zum Einsatz kommen“, kündigt Vizebürgermeisterin Anna Klinger an. Die geplante Photovoltaikanlage am Gemeindedach sollte dann ausreichend Kapazität haben, dass das E-Auto überwiegend mit Ökostrom geladen wird. „Wir brauchen für die Aktion unbedingt noch ehrenamtliche Mitarbeiter“, sagt Bader.

Interessenten mögen sich am Gemeindeamt unter 02764/2334 melden.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.