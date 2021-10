Mehr E-Autos: Verkaufszahlen im Bezirk Lilienfeld im Steigen

„Die Zulassungszahlen der Elektroautos im Bezirk Lilienfeld sind im Steigen, jedoch darf man es nicht so drastisch darstellen, dass mehr Elektroautos als Dieselfahrzeuge angemeldet werden“, stellt Dieter Bendel die Situation in seinem Autohaus mit Citroen und Suzuki in St. Veit klar. Im August seien es beispielsweise im Bezirk Lilienfeld fünf Dieselautos gegenüber vier Elektroautos gewesen. Und Bendel weiter: „Von Jänner bis Ende August 2021 wurden im Bezirk 28 Elektrofahrzeuge, 90 Hybridfahrzeuge, 144 Benzinfahrzeuge und 171 Dieselfahrzeuge zugelassen.“

Die Nachfrage nach E-Fahrzeugen steige, das bestätigen die Autohändler. Nicht zuletzt, weil es auch Unterstützung aus der Politik gibt. Die Anschaffung von E-Autos ist finanziell interessant, nicht nur für Unternehmen, auch für Privatpersonen.

Lieferzeiten von mehreren Monaten

„Die Förderungen für Elektrofahrzeuge sind gut, speziell profitieren Firmen, da zusätzlich zu den Förderungen bei Elektroautos auch noch die 20 Prozent Mehrwertsteuer abgezogen werden kann“, klärt Dieter Bendel auf. Der Anteil an Privatkunden beträgt in seinem Autohaus immerhin 50 Prozent. Generell leidet die gesamte Branche aber an Lieferproblemen. „Fehlende Zulieferteile, aber auch veränderte Produktions- und Verkaufspraktiken der Importeure verlängern die Lieferzeiten auf vier bis fünf Monate im Minimum“, bestätigt Dieter Bendel.

Gebrauchtwagen als Sorgenkind der Branche

„Diese Tatsache und die Verunsicherung der Kunden bezüglich Neuwagenkauf beeinflusst natürlich auch den Gebrauchtwagenmarkt, die Ware wird weniger, die Preise steigen“, weiß Dieter Bendel. Wie er, beschreibt Johann Pinter vom Autohaus Bruno Vorreither in Hainfeld die Lage ebenso als prekär. Und es gehöre durchaus einmal offen angesprochen, dass die Lieferzeiten teilweise zwischen fünf und zwölf Monaten liegen: „Was wir im Frühjahr in der Baubranche erlebt haben, betrifft nun auch den Autosektor, und ich bin davon überzeugt, dass sich das noch etwas zuspitzen wird.“ Aus wirtschaftlicher Sicht werde das noch interessant, hängt Pinter offen an, für 22 Autos habe er noch keine Lieferbestätigung.

Gebrauchtwagen werden immer „gebraucht“ – etwa schnell nach einem Unfall. Aufgrund der Lieferschwierigkeiten bei Neuwägen sind nun allerdings relativ wenige am Markt verfügbar.

„Die Werke produzieren zwar wieder, aber es gibt einen Mangel an Halbleitern“, so Pinter. Chips sind schließlich über all drin: Moderne Autos haben Spurhalteassistenten oder Geschwindigkeitswarner – und jede dieser Funktionen braucht einen Chip.