Auf einer coolen Zweirad-Maschine unterwegs sein: Davon träumen viele Kinder und Jugendliche. Beim Traisner Ferienspiel am Freitag hatten Mädchen und Buben Gelegenheit dazu. Sie durften mit den E-Zweirädern des Trial-Teams Traisen bei der Trainingsbahn am Föhrenwald in diesen Sport hineinschnuppern.