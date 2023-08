Großes Fest zum 30-Jahr-Jubiläum

Die 1.046 Meter hoch gelegene Ebenwaldhütte gilt bei Wanderern und Ausflüglern seit vielen Jahren als beliebter Standort zum Einkehren, Speisen und auch Übernachten. Nun feierte das beliebtes Ausflugsziel das 30-jährige Jubiläum. „Die Hütte steht bereits seit den 50er-Jahren. Damals wurde sie allerdings nicht bewirtet. Vor dreißig Jahren haben dann meine Frau und ich die Hütte gekauft und mit der Bewirtung begonnen“, erklärt dazu Josef Thalhammer.

Mit einer Bergmesse und anschließender Musik von den „Ruck Zuck Buam“ ging die Jubiläumsfeier über die Bühne. „Es war wirklich ein super Fest und die Familie Thalhammer hat alles perfekt organisiert“, zeigt sich Bürgermeister Reinhard Hagen beindruckt. Für die langjährige Tätigkeit gab es von der Gemeinde auch eine Urkunde sowie einen Riedmüller-Gutschein für die Hüttenbetreiber.

Das Fest fand großen Anklang. „Mit so vielen Besuchern haben wir nicht gerechnet. Teilweise kamen so viele, dass es fast keinen Platz mehr gab“, resümiert Josef Thalhammer. Rund 300 Besucher fanden sich am Berg ein.