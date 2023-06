Walter Pandalitschka bei „Let`s sing“-Konzert geehrt

Flotte Lieder standen bei den Konzerten „Let`s sing“ in Hainfeld und in Wilhelmsburg am Programm, die vom zahlreich erschienenen Publikum mit viel Applaus gewürdigt wurden. Die Chorleiter Roland Lensch und Franz Griesler dirigierten sowohl ihren jeweiligen Chor als auch den großen Gemeinschaftschor. Lieder von ABBA, wie „I have a dream“ oder „Mamma Mia“ standen genauso am Programm wie „Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett“, ein Lied aus einer Verwechslungskomödie aus 1962. Mit einem modernen Satz von „Guten Abend, gut‘ Nacht“ verabschiedeten die Chöre das Publikum.

Beim Konzert im Haginvelt in Hainfeld wurde Chormitglied Walter Pandalitschka von Chor70- Obmann Markus Eder die Ehrennadel des Sängerbunds in Silber, für dessen 50-jährige Verdienste um die Chormusik überreicht.