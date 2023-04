Bezirks-FF-Kommando Lilienfeld würdigte Kemetmüller und Eigenthaler

Anlässlich seines 65. Geburtstages und seinem gleichzeitigen Übergang in den Reservestand lud Bezirksfeuerwehrjurist Peter Eigenthaler am 20. April das gesamte Bezirksfeuerwehrkommando ins Gasthaus Bekier in Wiesenfeld ein. Unter den Gästen: Bezirkshauptmann Franz Kemetmüller, der ebenfalls kurz vor seiner Pensionierung steht.

Im Zuge der Ehrung hielt Bezirksfeuerwehrkommandant Anton Weiss eine Rede, in der er sich für die zahlreichen Dienstjahre von Eigenthaler bedankte. Insbesondere würdigte dieser das Wirken seines FF-Kollegens in Bezug auf das Verfahren „Waldbrandentschädigung“. Hierbei handelt es sich um ein heikles Verfahren, das Eigenthaler lange fordern sollte, ehe das Verfahren einen erfolgreichen Ausgang nahm. Das Highlight des Abends war als Anton Weiss und sein Stellvertreter Richard Fuchs Eigenthaler zum Ende seiner „offiziellen Feuerwehr-Ära“ eine Urkunde sowie einen Geschenkkorb überreichten.

Jetzt muss ich eben noch länger Arbeiten - und ich mache das gerne für meine Feuerwehren des Bezirkes“. Peter Eigenthaler, Feuerwehrjurist

Der Bezirksfeuerwehrjurist hielt ebenfalls eine gewohnt launige Rede, in der er sich ebenfalls dankend äußerte und auch für die Zukunft seine Unterstützung in juristischen Angelegenheiten und Fragen zusicherte. „Ich habe einen Fehler gemacht, ich hab mir keinen Nachfolger herangezogen. Jetzt muss ich eben noch länger Arbeiten - und ich mache das gerne für meine Feuerwehren des Bezirkes“, lautete Eigenthalers Statement.

Das Bezirksfeuerwehrkommando verabschiedete sich am Abend ebenfalls von Bezirkshauptmann Franz Kemetmüller. Dieser engagierte sich laut Bezirksfeuerwehrkommandant Weiss „unermüdlich für das Feuerwehr- und Katastrophenwesen und zeichnete sich durch seine stets kameradschaftliche und kommunikative Ader aus.“ „Ich bin froh, in den acht Jahren euch alle zu meiner Unterstützung zur Verfügung gehabt zu haben, ohne euren persönlichen Einsatz wäre vieles nicht möglich gewesen“, lauteten indes die Abschlussworte des scheidenden Bezirkshauptmanns. Ein weiterer Höhepunkt war somit ebenfalls die anschließende Übergabe einer Urkunde sowie eines Geschenkkorbs an Kemetmüller.

