Ex-NÖN-Talent-Teilnehmerin Bianca: Über 15.000 Follower auf Tiktok

Bianca Kadi. 23 Jahre. Gebürtige Rohrbacherin, heute in Traisen zu Hause, hat eine große Leidenschaft von Kindheitstagen an - Singen. Vor acht Jahren nahm sie am Gesangswettbewerb die „NÖN sucht das größte Talent“ teil - mit Erfolg.

Unter vielen Mitbewerbern und Mitbewerberinnen schaffte sie es schlussendlich ins Mostviertelfinale. Der Traum von der „großen“ Bühne blieb bei der gelernten Malerin, die derzeit arbeitssuchend ist, ungebrochen.

Letzte Woche hat die NÖN sie besucht. Ihr Wohnstil unterstreicht ihre Leidenschaft zur Musik. Mehrere Gitarren finden sich in den Wohnräumen, dazwischen eine Ukulele.

Malerei, Gesang und Gitarrenunterricht

Kadi hat aber nicht nur eine starke Stimme und Fingerfertigkeit im Gitarrenspiel, sondern auch eine feine Hand für die Malerei. An der Wand hängen selbst gemalte Bilder, Chakrensymbole. „Der NÖN-Talente-Wettbewerb, hat mich sehr geprägt“, erinnert sie sich. „Ich habe von dort viele Erfahrung mitgenommen“, betont sie.

Die Teilnahme hat sie auch motiviert, weiterzumachen. „Ich habe seither viel dazugelernt, nahm Gesangsstunden und habe auch Gitarrenunterricht gehabt“, schildert sie. Teilweise begleitet sie sich auch selbst am Klavier. Sie hat in Eigenregie bereits mehrere kleine Videos produziert, die in den sozialen Medien zu finden sind.

„Gesungen habe ich schon immer“, lacht sie. Dass sie den Schritt gewagt hat, sich im Netz öffentlich zu präsentieren, dafür seien Freunde verantwortlich.

Alleine auf Youtube darf sich die junge Künstlerin mittlerweile über mehr als 8.500 Likes freuen und auf Tiktok sogar über 15.000 Follower. Austropop-Klassiker, aber auch aktuelle Popsongs zählen zu ihrem Repertoire.

Warum sie Austropoplieder singt, die oft doppelt so alt sind wie sie selbst, ist für sie leicht erklärt: „Es sind einfach coole Lieder, die zeitlos sind. Man kann sie fast überall einsetzen, beispielsweise, wenn man mit Freunden zusammensitzt.“ Fix festlegen will sich Bianca Kadi auf ein bestimmtes Genre aber nicht, denn: „Ich bin noch auf der Suche nach meiner Musik. “

„Ich bin noch auf der Suche nach meiner Musik.“ bianca KADI Sängerin, Traisen

Ihre nächsten musikalischen Ziele hat sie aber klar definiert. „Nach einigen gesanglichen Auftritten unter Freunden werde ich in Zukunft nebenberuflich auf Hochzeiten, Taufen, Begräbnissen und anderen diversen Veranstaltungen singen“, kündigt sie an. Und sie ist in Warteposition: „Eine Anfrage der Kreuzfahrtschiff Rederei Aida kam bereits, die fixe Zusage ist aber noch ausständig“, hofft die Musikfanatikerin auf baldige Rückmeldung.

Eine eigene Band könnte in Zukunft eine Rolle spielen „und eben alles, was irgendwie mit Musik zu tun hat“, betont Kadi, denn: „Es muss Spass machen und für mich erfüllend sein. Ich vertraue darauf, dass alles so eintrifft, wenn man sich ordentlich dahinterklemmt und dazu steht, was man will.“

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.