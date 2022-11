Täter scheiterten bei Coups in Rohrbach

Einbrecher suchten Ende Oktober die Gemeinde Rohrbach heim. Tatorte waren die örtliche Volksschule und die Kantine am Sportplatz.

Feuerwehrkommandant-Stellvertreter Stefan Zeller entdeckte, dass an der relativ neu installierten Eingangstüre am Schulgebäude jemand hantiert haben dürfte. Der Metallrahmen war verbogen. Er informierte den Bürgermeister; die Polizei wurde eingeschaltet. Zeitgleich wurde festgestellt, dass an einer Hintertüre ebenfalls versucht wurde, ins Gebäude zu gelangen. Doch die Täter scheiterten.

Schulobmann Josef Retzl ist froh, dass im Jänner die Haupteingangstüre mit einer Dreifach-Verglasung und einer modernen Sicherheitstechnik versehen wurden. „Dadurch dürfte sie gegen die ungebetenen Eindringlinge besser standgehalten haben“, sagt er.

Der Einbruchsversuch in die Sportplatzkantine hat sich von 28. auf 29. Oktober zugetragen. Hannes Pichler, Obmann der Spielgemeinschaft (SG) Rohrbach/St. Veit, vermutet, dass der oder die Einbrecher beim Versuch in die Kantine zu gelangen, gestört wurden. „Dort geht automatisch das Licht an, das dürfte für die Ganoven irritierend gewesen sein. Gott sei Dank ist es ihnen nicht gelungen, in die Kantine hineinzukommen“, ist er erleichtert.

Ortschef Karl Bader appelliert an die Bürger, „sofort zu melden, wenn etwas Verdächtiges beobachtet wird“. Zuletzt war die St. Veiter Volksschule Ziel von Einbrechern, die NÖN berichtete:

