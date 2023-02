Fit am Arbeitsplatz: Es wird gesportelt im Bezirk Lilienfeld

Das Frühjahr nähert sich mit Riesenschritten. Die Fastenzeit hat begonnen. Viele verspüren da den Wunsch, mehr auf ihren Körper zu achten und ihre Fitness zu verbessern. Das wissen viele Unternehmer und bieten ihren Mitarbeitern so einige Angebote für mehr körperliches wie geistiges Wohlbefinden an.

Einer dieser Betriebe ist die Firma Indat in Rohrbach. „Die Gesundheit der Mitarbeiter fängt bei der flexiblen Arbeitszeit an“, ist Indat-Geschäftsführer Gerhard Eberl überzeugt, dass die Wohlfühl-Situation in seinem Betrieb wesentlich zur Leistungssteigerung beiträgt. Eberl findet, dass Mitarbeiter gefordert, aber eben nicht überfordert werden sollten. Für Wohlfühl-Atmosphäre sorgen auch ergonomische Tische und Sessel. Bei Indat steht ein Wuzzel-Tisch im Betrieb. „Nach getaner Arbeit oder in der Pause kommt es schon vor, dass die Kollegen miteinander in der Firma Dart spielen oder gemeinsam ,wuzzeln‘“, berichtet er.

Einmal im Monat gibt es eine Firmenveranstaltung, wie beispielsweise die „Rad-Challenge“ oder eine Wanderung. Er findet, dass sich die Mitarbeiter durch gemeinsame Aktivitäten mehr mit dem Betrieb identifizieren. Noch ein weiteres Rohrbacher Unternehmern bietet so einige „Benefits“ für seine Mitarbeiter: die Ziviltechnikergesellschaft für Bauwesen, Kalczyk und Kreihansel . Hier erhalten Mitarbeiter ein vergünstigtes Abo an sämtlichen Standorten des Fitnesscenters „Gesund & Fit“, weiters gibt es Ausflüge, zwei VIP-Saisonkarten für den USC Rohrbach und vergünstigtes Mittagessen. Außerdem sorgt der Betrieb für seine Mitarbeiter vor. Er schließt für diese eine Firmenpension zusätzlich zur gesetzlichen Pension ab. Überdies gibt es für vollbeschäftigte Mitarbeiter mit unbefristeten Dienstverhältnis die „Zukunftssicherung“, wenn der Arbeitnehmer oder dessen Angehörige pflegebedürftig werden oder versterben. Der Vertrag endet mit dem Ausscheiden des Mitarbeiters.

Stephanie Mayer hält jeden Mittwochnachmittag eine Yoga-Stunde bei Isoplus ab. Das sorgt für Entspannung während der Arbeitswoche. Foto: Isoplus

Bei Georg Fischer Fittings am Standort Traisen nimmt das Wohlbefinden der Beschäftigten einen hohen Stellenwert ein. „Neben Gesundheitstagen mit Bezug auf unsere Werte ,Caring, Learning und Performance‘ bieten wir seit einigen Jahren ein umfassendes Firmenfitness-Programm an“, informiert Geschäftsführer Bernhard Dichtl. Dieses besteht unter anderen aus Laufaktivitäten, einer Massage-Möglichkeit am Betriebsgelände, einem gemeinsamen Skitag, geselligem Zusammensein bei Kegel-Events sowie Rad- und Betriebsausflügen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern täglich ein vergünstigtes frisch gekochtes Mittagessen an. „Ein besonderes Anliegen sind uns die generelle Arbeitssicherheit und ergonomische Bedingungen am Arbeitsplatz, um die Fitness unserer Beschäftigten im Betrieb langfristig sicherzustellen“, betont Dichtl.

„Mit Isoplus Gesund durch’s Leben“ heißt es bei der Isoplus Fernwärmetechnik GmbH in Hohenberg. Zwei Mal wöchentlich beliefert Spar Eisner die Firma mit frischem Obst und Gemüse und jeden Mittwochnachmittag finden noch Yoga-Stunden für die Mitarbeiter statt. „Im Moment haben wir die Möglichkeit einer Körperstrukturanalyse im Haus, durchgeführt von Gesund & Fit-Leiter Josef Reisenbichler. Im März liegt der Schwerpunkt auf Beweglichkeit und Wirbelsäule“, erklärt Martin Neuwerth von Isoplus. Er ist Leiter des dortigen Projekts „betriebliche Gesundheit.“

Die Aktionen zur betrieblichen Gesundheitsförderung finden regen Zuspruch in der Belegschaft, weiß er. Dass die Gesundheit der Mitarbeiter „eine sehr wichtige Säule ist“, betont auch Isoplus-Geschäftsführer Roland Mitterbauer. Aktuell sorgen am Standort Hainfeld der Firmengruppe Zöchling täglich frische Obstkörbe für eine gesunde Ergänzung der Jause der Mitarbeiter. „Bis Ostern haben wir noch einiges vor, was auch nachhaltig allen Mitarbeitern der Firmengruppe, unabhängig vom Standort, zum Thema ,Freizeit gesund erleben‘ zu Gute kommen wird“, kündigt Dieter Gruberbauer, Marketingleiter der Firma Zöchling, an.

