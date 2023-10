Bettler zogen durch Kaumberg

Sie waren am Marktplatz, gingen in Geschäfte und suchten sogar Siedlungen wie „Am Sonnenhang“ auf. Ihr Ansinnen: Geld zu erlangen unter verschiedensten Vorwänden.

Eine ausländisches Bettel-Pärchen war am Samstag in Kaumberg unterwegs. „Geld fürs Essen, fürs Leben“, lautete ihre Bitte. Das Hausieren stieß jedoch nicht überall im Ort auf Verständnis. Bürger riefen die Polizei. Eine Streife war dann rasch vor Ort. Doch laut Exekutive gab es „keinen Grund zum Einschreiten. “ Die Leute hätten nur gejausnet und seien dann weitergezogen.

Betteln und Hausieren ist an sich nicht verboten, sofern es nicht zu aggressiv wird. Dann ist die Polizei befugt, die Hausierer aufzufordern, ihr Treiben einzustellen. Doch was heißt „aggressives Betteln?“.

Laut Polizeistrafgesetz versteht man unter Betteln in aufdringlicher oder aggressiver Weise jede Aktivität, „die über das bloße kein Hindernis bildende Sitzen oder Stehen hinausgeht, beispielsweise durch Anfassen, unaufgefordertes Begleiten oder Beschimpfen“, weiters aber auch das Betteln „in gewerbsmäßiger Weise oder wenn jemand als Beteiligter an einer organisierten Gruppe um Geld oder geldwerte Sachen bettelt, ebenso wenn jemand eine unmündige minderjährige Person zum Betteln, in welcher Form auch immer, veranlasst oder diese bei der Bettelei mitführt.“ Wenn diese Punkte eintreten, kann eine Gemeinde sogar unter Umständen auf öffentlichen Orten ein Verbot erlassen.