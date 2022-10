Umbau von Lilienfelder EKZ ist fast auf Schiene

Seit Wochen ranken sich in der Bevölkerung die Gerüchte um den Umbau des Lilienfelder Einkaufszentrums.

Diesen nehmen „Ziwa Parks“, die Betreiber des Einkaufsparks, eine Marke der Ziegelwagner-Austrian Retail Group, vor. Auf NÖN-Anfrage werden seitens des Unternehmens derzeit keine Details zum Umbau bekannt gegeben, nur so viel: „In Kürze wird die Öffentlichkeit über alle Details aufgeklärt“, verspricht Kerstin Kneissl von der Leitung Immobilien- & Hausverwaltung der „Ziwa Parks“.

Bürgermeister Wolfgang Labenbacher gibt sich auskunftfreudiger: „Die Gebäudeteile von ,Let’s Do It Eisner‘ bis zum leer stehenden Geschäft neben Spar Binder werden abgetragen. Neu errichtet wird ein Block in moderner Bauweise mit viel Glas und Überdachung. Die Parkplätze werden auch neu eingeteilt. Die Pläne sind bei der Bezirkshauptmannschaft zur Bau- und Gewerbeverhandlung eingereicht.“

Die Verhandlung wird im Oktober stattfinden. Nach derzeitigem Informationsstand werden wieder das Blumengeschäft und neu eine Trafik einziehen. Der Wunsch nach einem Drogeriemarkt ist in der Bevölkerung gegeben. Der Grund gehört dem Stift Lilienfeld: „Es ist uns hier wichtig, dass das Einkaufszentrum für Lilienfeld erhalten bleibt. Daher hat das Stift den Vertrag mit der Stadtgemeinde Lilienfeld verlängert. Wir vertrauen darauf, dass die Stadtgemeinde die Erneuerung des Einkaufszentrums gut koordiniert“, richtet Abt Pius Maurer aus.

