ziwa Park-Bau in Lilienfeld schreitet voran

Die Neugestaltung des Fachmarktzentrums nimmt deutlich Gestalt an. Bereits jetzt sind einige Merkmale erkennbar, die einen Vorgeschmack auf das Endergebnis geben. Die Installation einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach, eine markante Holzdachkonstruktion und eine beeindruckende Glasfassade tragen dazu bei, dass der ziwa Park in Lilienfeld zu einem zeitgemäßen Vorzeigeprojekt wird.

„Wir verbauen bewusst eine dunkle, sehr edle Glasfassade, um einen Wow-Effekt zu erzielen. Shopping muss heute mehr sein als nur To do`s auf der Erledigungsliste abzuhaken. Für den ganzheitlichen Wohlfühleffekt sind ein stimmiges Design und hochwertige Materialien ganz wichtig", weiß Julia Klinglmüller, Eigentümerin und Geschäftsführerin der ziwa Group.

Ein wichtiger Bestandteil ist die bereits installierte Photovoltaik-Anlage auf dem Dach. „Mit 400 Paneelen kann diese Anlage eine Leistung von 168 kWp erzeugen, was etwa 80 Prozent des benötigten Stroms abdeckt“, erklärt die engagierte Unternehmerin.

Durch die Integration erneuerbarer Energiequellen trägt der ziwa Park in Lilienfeld maßgeblich zur Reduzierung seines ökologischen Fußabdrucks bei. Der erzeugte Solarstrom ermöglicht eine nachhaltige und umweltfreundliche Energieversorgung für das Fachmarktzentrum. Die Errichtung des ersten Superchargers in der gesamten Region erfolgt im Herbst. „Diese Investition ist gut für die Umwelt und wirtschaftlich sinnvoll. Dadurch erreicht man langfristig eine finanzielle Effizienz und für die Shop-Partner bedeutet es eine Reduktion der Betriebskosten“, ist sie überzeugt.

Die ziwa Group setze mit dem Umbau des ziwa Park in Lilienfeld ein positives Zeichen für zukunftsorientierte und nachhaltige Projekte in der Wirtschaft.

Foto: ziwa

Hohe Energieeffizienz

Eindrucksvoll ist die neue, über 1.500 Quadratmeter große Holzdachkonstruktion. „Hier liegt der Fokus auf der Wärmedämmung, die zusammen mit der neuen Glasfassade für eine hohe Energieeffizienz sorgt. Auch davon profitieren die Shop-Partnern vor Ort“, so Julia Klinglmüller. Die 148 Einzelglasscheiben in dreifach Isolierglas in verdunkelter Optik bilden einen Kontrast zur geschmackvollen Farbgestaltung des Dachs. Erstmals in der Region bietet ein Supercharger mit zwei Ladepunkten bald ein rasches Laden des E-Autos.

Meilenstein in der Firmengeschichte

Drei Millionen Euro beträgt das Investitionsvolumen für den Umbau, den die ziwa Group zusammen mit dem Architekturbüro Klinglmüller realisiert.

Julia Klinglmüller betont die Wichtigkeit: „Der ziwa Park in Lilienfeld wird zu einem Fachmarktzentrum am Puls der Zeit, dass den Menschen in der Region ein attraktives Einkaufserlebnis mit seinem vielfältigen Branchenmix bietet. Das ist nicht nur ein Gewinn für die Menschen vor Ort, sondern auch für alle unsere Shop-Partner!“

Die Neueröffnung des ziwa Park in Lilienfeld ist für Ende 2023 geplant. Mit seiner Modernisierung und Erweiterung wird das Fachmarktzentrum eine wichtige Rolle als Nahversorger spielen: Lebensmittel, Floristik, Drogeriemarkt, Trafik und Café sollen ein Anziehungspunkt für die lokale Bevölkerung sein, der das Leben und die Wirtschaft in der Region bereichert und stärkt.

ziwa Group – auf einen Blick

Das Familienunternehmen ziwa Group ist seit 30 Jahren Spezialist für die Entwicklung von Gewerbeimmobilien mit Fokus in Österreich. Den Kern bildet das Facility-, Asset-, und Centermanagement der zehn Fachmarktzentren ziwa Parks mit knapp 100 Shop-Partnern.