Großübung in Mariazell: Bühne brach zusammen

Es ist ein Horrorszenario und zum Glück war es nur eine Übung: Eine Bühne ist bei einer Musikschulprobe zusammengebrochen, mehrere verletzte Kinder wie Erwachsene müssen gerettet werden - die weitere Lage ist unklar. Mit diesen Stichworten wurden über 30 Sanitäterinnen und Sanitäter des Roten Kreuzes Mariazellerland, des Roten Kreuzes Bruck-Mürzzuschlag sowie des Roten Kreuz Frohnleiten zum Hauptplatz Mariazell, unmittelbar in der Nähe der Basilika, alarmiert.

„Bei dieser Übung standen die einsatztaktischen Entscheidungen der Rettungskräfte bei einem Massenanfall an Verletzten im Vordergrund. So mussten von einem provisorischen Einsatzleiter – dieser wurde von der höchstausgebildeten Person des ersteintreffenden Rettungsfahrzeuges gebildet – eine Einsatzsofortmeldung an die Rettungsleitstelle gemacht. Dieser war auch für die ersten einsatztaktischen Maßnahmen zuständig. Der ersteintreffende Notarzt hatte die Aufgabe, die betroffenen Personen ,zu sichten' und deren Rettungspriorität festzulegen“, erklärt Benjamin Leodolter, dienstführender Notfallsanitäter beim Roten Kreuz Mariazellerland. In diesem Fall mussten 14 Personen, darunter Kinder und Erwachsene, die mit realistisch dargestellten Verletzungen vorbereitet wurden, gerettet, versorgt und abtransportiert werden.

„Gerade die Entscheidungen und Rückmeldungen in den ersten Minuten sind maßgeblich für den weiteren Verlauf des Einsatzes und stellen immer eine große Herausforderung dar. In dieser Phase trifft zumeist auch der Einsatzleiter des Roten Kreuzes ein, der mit dem provisorischen Einsatzleiter den Einsatz zu Ende führt“, führt Leodolter weiter aus.

Nachdem mit dem Team der Übungsleitstelle die Transportziele festgelegt wurden, konnten alle betroffenen Personen durch die Rettungswägen abtransportiert werden. Abschluss der Übung war eine Nachbesprechung mit gemütlichem Ausklang. „Dank spricht das Rote Kreuz allen Mitwirkenden, insbesondere den Kindern und der Feuerwehrjugend Mariazell, aus“, sagt Leodolter.

