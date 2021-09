Sechs Rettungswagen, zwei Notarztmittel sowie die Feuerwehren aus Rohrbach, Hainfeld und Rainfeld nahmen das Fortbildungsangebot des Roten Kreuzes Rohrbach in Anspruch.

Die spektakuläre Einsatzübung unter dem Titel „Full House“ hatte so einiges am Programm: Der Fokus lag auf diversen Notfällen, die auf drei Szenarien in ganz Rohrbach in realitätsnaher Umgebung trainiert wurden – etwa ein Stromschlag am Dach, brennende Gartenhütten, Treppenstürze, ein CO2-Unfall, Traumaversorgungen oder Pfählungsverletzungen. „Ohne die vielen Helfer, vor und während der Übung, sowie die Hausbesitzer, die uns ihre Wohnobjekte zur Verfügung gestellt haben, wäre diese Art der Fortbildung nicht möglich gewesen“, bedankt sich Organisatorin Tamara Huber bei allen Beteiligten.