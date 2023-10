Böhmwalder ist Obfrau der Lilienfelder ÖVP-Bezirksfrauen

Die „Wir Niederösterreicherinnen“ - die ÖVP-Frauen - sind ab sofort noch stärker im Bezirk präsent. Dafür wurde ein Bezirksvorstand gewählt. An der Spitze: Bundesrätin Sandra Böhmwalder.

„Wir brauchen ein Stimmrecht im Bezirk“, richtete diese gleich zu Beginn der Sitzung an die Teilnehmerinnen. Danach berichtete sie über den Erfolg der zweiten Frauenmesse im Möbelhaus Pommer in St. Veit und über nachhaltige Projekte im Bezirk, bevor sie den Wahlvorsitz an Traudl Wolfschwenger übergab. Die Wahl wurde blockweise mit Handzeichen abgehalten. Alle Vorschläge wurden einstimmig angenommen.

Die klaren Ergebnisse: Bezirksobfrau ist Sandra Böhmwalder, Stellvertreterin ist Jenny Wallner und zweite Stellvertreterin Nicole Rohrer. Astrid Heindl fungiert als Organisationsreferentin, zur Stellvertreterin wurde Charlotte Sengthaler bestimmt. Petra Hochreiter ist die neue Finanzreferentin, Helga Eckel und Maria Weissenböck sind die neuen Finanzprüferinnen und Schriftführerin ist Traudl Wolfschwenger. Die Wahl wurde von allen gewählten Frauen angenommen.

Dorothea Renner, Landesgeschäftsführerin der „Wir Niederösterreicherinnen“, gratulierte allen Gewählten. Sie betonte die Wichtigkeit der generationsübergreifenden Frauenarbeit und motivierte: „Was wir Frauen alles geschaffen haben, muss uns erst jemand nachmachen. Es wird viel zu viel schlecht geredet.“

Bundesrätin Sandra Böhmwalder und nunmehrige Bezirksobfrau der „Wir Niederösterreicherinnen“ skizzierte weitere Schritte der Arbeit. Mit einem Glas Wein wurde anschließend auf eine gute, nachhaltige Zusammenarbeit angestoßen.