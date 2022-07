Rekordverdächtig! Riesen-Kachelöfen heizen Pool von Wiesenfelder

Vollbild

FB

So soll einer der Öfen in der Schwimmhalle nach der Fertigstellung ausschauen. Hafnermeister Roman Schweighofer verwirklicht sich mit dem Pool samt Riesen-Kachelöfen soeben einen Traum. Das 25 Meter lange, fünf Meter breite und 1,4 Meter tiefe Sportbecken in Wiesenfeld kann bereits benutzt werden. Halle, Schauraum und Riesen-Öfen fehlen noch. Keine Pause: Im Winter wurde kurzerhand ein Zelt aufgebaut, um am Pool-Bau weiterarbeiten zu können.

1 /4