Die Folgen für den Bezirk Lilienfeld aus der Pandemie-Zeit

Mit Ende Juni ist die Meldepflicht bei einer Covid-Erkrankung gefallen. Die von öffentlichen Geldern finanzierten COVID-19-Testsysteme sind ebenso ausgelaufen.

Seit Beginn der Meldung von Corona-Erkrankten bis 30. Juni 2023 sind im Bezirk 17.790 Menschen an Covid-19 erkrankt.

Besonders gefordert war die Bezirkshauptmannschaft Lilienfeld. „Contact-Tracing, Bescheiderstellungen wie Verkehrsbeschränkungen, für Schlüsselarbeitskräfte und Vergütungsanträge“, nennt Bezirkshauptfrau Heidelinde Grubhofer. Zahlreiche Anfragen mussten die BH-Mitarbeiter beantworten. „Die vielen zusätzlichen Aufgaben waren durch die Mitarbeiter des Fachgebietes Gesundheit der Bezirkshauptmannschaft alleine nicht zu bewältigen, weshalb Kollegen aus anderen Bereichen und auch externe Mitarbeiter unterstützten“, dankt diesen Grubhofer. Einige der externen Mitarbeiter sind heute dem BH-Team zugehörig. Grubhofer: „Während der Pandemie wurden Arbeitsabläufe optimiert, sonst wären die Massen an Bescheiden und Erledigungen nicht möglich gewesen.“ So fanden Abstimmungen per Videokonferenz mit dem Bundesministerium, der Fachabteilung Land und den anderen Bezirkshauptmannschaften statt. In kurzer Zeit wurden IT-Lösungen geschaffen, auf die im Falle einer neuerlichen Welle sofort zurückgegriffen werden kann.

Die Aufhebung der Corona-Maßnahmen bringt Erleichterungen für den Spitalsbetrieb wie Bernhard Schindlecker, Sprecher im Landesklinikum Lilienfeld bestätigt. „Nun ist wieder eine gewisse Normalisierung im Behandlungsablauf gegeben. Für unsere Mitarbeiter fallen dadurch Mehrbelastungen wie Testungen oder Anlegen von Schutzkleidung weg. Zudem ist eine Rückkehr zu den regulären Besuchsregelungen möglich“, informiert er. An den strengsten Hygienemaßnahmen im Spitalsbetrieb wird sich natürlich nichts ändern. Das Screening von Mitarbeitern ist aber entfallen. „Mitarbeiter, die typische Symptome aufweisen, können aber einen Test machen“, sagt Schindlecker. Die Corona-Zeit war auch im Mitarbeiterbereich herausfordernd, weiß er: „Speziell in den Wintermonaten war durch eine hohe Anzahl an gleichzeitig abgesonderten Mitarbeitern eine oftmals sehr dynamische und abteilungsübergreifende Personalplanung notwendig.“ Das Team zeigte aber Flexibilität und Einsatzbereitschaft. Was ihn freut: „Die Zahl an Covid-Erkrankten ist in den letzten Monaten deutlich zurückgegangen. Wir hatten viele Tage ohne Covid-Patienten“ Und: „Die Pandemie hat das Bewusstsein für Hygiene- und Schutzmaßnahmen im Gesundheitswesen geschärft“, ist er überzeugt.

Merten Gareiß, Allgemeinmediziner aus Hohenberg, meint, dass der Wegfall für alle „ein Stück Normalität und eine Verringerung einer mehr oder weniger stark empfundenen physischen und psychischen Belastung durch das Maskentragen bedeutet.“ Nun kann er seine Hohenberger Patienten „erstmalig ohne Maske kennenlernen“, freut er sich, hatte er doch die Vertretung mitten im ersten Lockdown am Mitte April 2020 begonnen. Corona brachte für den Ordibetrieb sogar – auf Dauer gesehen – eine Erleichterung. „Einerseits die Errungenschaften der Rezeptbestellung via ELGA und das e-Rezept, die ein gerne von den Patienten angenommenes Service sind, anderseits die weiter angebotene Möglichkeit der Händedesinfektion“, meint der Arzt. Natürlich sind bei ihm „Maskenträger“, die dies zum eigenen Schutz tun, „gerne willkommen.“ Keine Nachfrage gibt es bei ihm derzeit für eine Auffrischung der Corona-Impfung. „Ich kann von einem Rückgang auf Null sprechen“, stellt er fest. Nach Vereinbarung sind aber Covid-Impfungen möglich.

Die Corona-Pandemie hat Unternehmen im Bezirk quer durch alle Branchen belastet. Lockdowns und Einschränkungen des öffentlichen Lebens haben zur Schließung vieler Geschäfte und Dienstleistungen geführt: „Umsatzeinbußen und teilweise Insolvenzen waren die Folge. Besonders schwer hatten es Tourismus und Gastronomie“, weiß Wirtschaftskammer (WK)-Bezirksstellenobmann Markus Leopold. Durch das verstärkte Online-Shopping konnten aber E-Commerce-Unternehmen und Online-Plattformen ihre Umsätze steigern. „Zudem haben Unternehmen im Bereich der digitalen Kommunikation und der Online-Unterhaltung von der verstärkten Nutzung digitaler Technologien profitiert“, weiß er. Die Nachfrage nach regionalen Produkten und Anbietern sei während der Pandemie gestiegen. Statistiken, wie viele Unternehmen wegen Corona das Gewerbe abgemeldet haben, liegen der WK nicht vor. Der Blick in die Mitgliederstatistik zeigt jedenfalls, dass 2020 und 2021 im Bezirk Lilienfeld mehr Mitglieder-Zugänge als Abgänge zu verzeichnen waren. Nur im Jahr 2022 gab es mehr Mitglieder-Abgänge (304) als Zugänge (289).

Die Wirtschaftskammer war, so Leopold, „Ansprechpartner Nummer 1“ für Betriebe in der Pandemie-Zeit. „Anfangs ging es nur um emotionale Unterstützung, in Folge um Informationen und Ratschläge zur Kurzarbeit bis hin zu finanziellen Unterstützungen, Betriebsöffnungen und Schutzmaßnahmen. Wir sind daher bestens gerüstet, sollte es in Zukunft zu ähnlichen Krisen kommen“, ist er überzeugt.