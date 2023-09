Traisner Fernwärmeversorgung wird ausgebaut

Große Fortschritte macht die Versorgung der Gemeinde Traisen mit erneuerbarer Energie. Bei einem Besuch auf der Gemeinde Traisen stellte Hans Stefan Edler von der Firma Bioenergie Köflach die aktuellen Projekte vor.

Die Firma Georg Fischer Fittings stellt jetzt auch ihre Wärmeversorgung auf Fernwärme um. Dazu wurden leistungsfähige Rohrleitungen entlang des Traisentalradweges verlegt. Schon in diesem Winter soll die Anlage in Betrieb gehen. Zusätzlich soll von der Firma voestalpine vorhandene Abwärme in das Fernwärmenetz eingespeist werden. „Durch die ökologische Weitsicht der Firma Georg Fischer wurde die Möglichkeit geschaffen, die Energieversorgung durch das bestehende Biomasseheizwerk durch eine Wärmeauskopplung der voestalpine aufzuwerten und damit ein für das gesamte Traisental einmaliges Energieversorgungskonzept zu schaffen“, informiert Hans Stefan Edler. Zusätzlich wird das Heizwerk am Sportweg durch eine zweite Heizstufe mit Pelletsbefeuerung erweitert.

„Auch dies passiert in Zusammenarbeit mit einem regionalen Pelletserzeuger und ist sehr nachhaltig. Damit kann das Heizwerk bei Spitzenlast, aber vor allem auch im Sommer, wenn nur Warmwasser gebraucht wird, energieeffizienter betrieben werden. Für die Zukunft sind weitere Wärmeauskoppelungen geplant“, führt er weiter aus.

Dieses zukunftsweisende Projekt bringt einen großen Mehrwert für Traisen Monika Feichtinger, Vizebürgermeisterin von Traisen

Vizebürgermeisterin Monika Feichtinger begrüßt die Initiativen: „Die langwierigen Grabungsarbeiten im heurigen Frühjahr und Sommer am Traisentalradweg waren zwar sicher für viele mühselig, dieses zukunftsweisende Projekt bringt aber einen großen Mehrwert für Traisen, seine Bevölkerung und auch für die hier ansässige Industrie.“ Im Herbst soll es einen Tag der Offenen Tür im Fernheizwerk geben, bei dem sich auch die Bevölkerung zu diesen Projekten informieren kann.