Voest setzt in Traisen auf Sonnenstrom

Die Dächer der Produktionshallen der voestalpine Giesserei am Standort Traisen zieren nun 640 neue Solarpanels. Insgesamt erbringt die Photovoltaik-Anlage eine Leistung von 270,5 Kilowatt Peak (kWp). Dadurch will die Voest jährlich etwa 58 Tonnen CO2-Emissionen vermeiden. Laut Angaben der Firma kann die Giesserei damit nun ihren Energiebedarf zu einem großen Teil aus erneuerbaren Quellen decken.

640 Panels wurden montiert. Insgesamt erbringen sie eine Leistung von 270,5 Kilowatt Peak (kWp). Foto: voestalpine

Die voestalpine Gießerei Gruppe ist in Traisen, Linz und China aktiv. Weitere Dachflächen werden gerade für die Installation zusätzlicher Photovoltaik-Panels untersucht. Auch am Standort Linz geht die neu installierte Solarstromanlage in Betrieb.

Die voestalpine Giesserei Gruppe sei stolz darauf, mit dieser Investition in erneuerbare Energien ein weiteres Zeichen für ihre Nachhaltigkeitsstrategie zu setzen. Auch die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden würde nachhaltige Produktionsprozesse in den Fokus rücken. Mit greentec steel verfolge die Steel Division einen ambitionierten Stufenplan für eine klimaneutrale Stahlerzeugung.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.