Bezirk Lilienfeld investiert mit Sonne und Wasser in die Zukunft

Der Bezirk Lilienfeld ist reich – an Wald, Wasser und Ideen. Schon vor der erhöhten Präsenz des Energiethemas haben sich Gemeinden, Institutionen und Privatpersonen Gedanken dazu gemacht. Seit 2021 gibt es etwa die Klima- und Energiemodellregion Traisen-Gölsental. Aufbauend auf den jahrelangen Erfahrungen der Kleinregion Traisen-Gölsental wurde 2018/19 in einem niederösterreichweit erstmalig in dieser Form durchgeführten Bürgerbeteiligungsprozess, eine gemeinsame Strategie für die nächsten zehn Jahre entwickelt. Auf der Website lässt sich transparent der Umsetzungs- und Maßnahmenkatalog nachlesen. Zahlreiche Projekte sind bereits angelaufen, von Mobilität über Wirtschaft bis zu Tourismus.

Die Gemeinde Kaumberg ist Mitglied der Modellregion Triestingtal und die einzige e5-zertifizierte Gemeinde im Bezirk. Energieautarkie bis 2035 hat sich Kaumberg auf die Fahnen geschrieben. „Ja, das geht sich aus“, ist Bürgermeister Michael Wurmetzberger überzeugt. Die Liste der Maßnahmen ist lang, im September kommen zwei große PV Anlagen mit Bürgerbeteiligung, eine am BIVAZ und eine am Feuerwehrhaus. Außerdem läuft ein großes Heizwerkprojekt, damit die Gemeinde von Strom auf Hackschnitzel umsteigen kann. Auch ein Speicher ist Thema, sollte es zum Notfall kommen.

In Türnitz hingegen noch nicht. Dort gibt es neben Lilienfeld die einzige Energiegemeinschaft im Bezirk. Bürgermeister Christian Leeb ist Obmann in Türnitz, sie ist erst vor kurzem in Türnitz angelaufen und zählt bereits 100 Mitglieder, 40 zusätzliche werden gerade evaluiert. Mit dabei ist auch die Gemeinde Schwarzenbach an der Pielach. Speichern müssen sie nicht, denn in Türnitz hängen auch zwei Wasserkraftwerke im Netz, die im Gegensatz zu den PV-Anlagen dauerhaft Strom liefern. „Mit der Energiegemeinschaft können auch Menschen grünen Strom beziehen, die sich keine PV-Anlage aufs Dach bauen lassen können“, sagt Leeb.

Unschlagbar in einer Energiegemeinschaft ist der Preis: 21, 30 Cent zahlen die Mitglieder in der Energiegemeinschaft Türnitz momentan.

Türnitz ist stolz auf seine Wasserkraftwerke. Derer gibt es einige im Bezirk. Foto: Marktgemeinde Türnitz

Interesse an der Energiegemeinschaft nach Vorbild Türnitz bekundete erst vor einigen Wochen Hohenberg. Dort gibt es PV-Anlagen auf diversen Gebäuden, Kindergarten und Bauhof folgen. Und auch der Ausstieg aus dem Öl folgt in den kommenden Jahren. Egal in welche Gemeinde man schaut, überall gibt es Projekte. Hainfeld ist nicht nur ölfrei, sondern baut jetzt auch beim Sonnenstrom immer weiter aus. Eschenau exportiert seine Hackschnitzel aus der Region und produziert selbst damit Strom. Für jede Stadt und jede Gemeinde lassen sich Beispiele finden.

Die Orte sind also auf einem guten Weg. Das bedeutet aber auch: Es profitieren immer nur die Bewohnerinnen und Bewohner vor Ort. Die oder der einzelne ist noch stark an die Strukturen gebunden, in die sie oder er integriert sind. Eigentlich hätte das Land den Weg für Energiegemeinschaften und PV-Anlagen auch für Privatpersonen ebnen wollen. Doch hier hakt es noch oft: Scheiterte es zuerst an den Förderungen bei PV-Anlagen, mangelt es jetzt an Technikerinnen und Technikern für die Montage. Und bei Energiegemeinschaften klagen Privatpersonen und auch Institutionen über den hohen bürokratischen Aufwand.

Auch die St. Veiter Firma Reenergie hat über eine Energiegemeinschaft nachgedacht, sich aber wegen dem Aufwand dagegen entschieden. Der Strom aus den PV-Anlagen sowie aus Wasserkraft wird also in die ÖMAG eingespeist. Und es gibt noch ein Problem: „Oft sind die Leitungen zu schwach, es gibt zwar genug grün erzeugten Strom, aber er kann nicht ins Netz eingespeist werden“, sagt Thomas Zöchling.

Gerade für die Landwirte wäre grüne Energie schon länger Thema gewesen: „Landwirte waren immer schon Pioniere.“ Doch wegen der fehlenden Netzkapazitäten und fehlenden Speichern ist eine Umsetzung nicht in jedem Fall rentabel.

Reenergie hat sich aber etwas anderes überlegt: Einen Vermögenspool mit Bürgerbeteiligung. 26 Personen nutzen bisher diese Möglichkeit, ihr Geld in wirklich nachhaltige Projekte in der Region zu investieren. Denn Reenergie verspricht, das Geld der Anlegerinnen und Anleger transparent in Maßnahmen zur Energiegewinnung aus Wasser, Wind, Sonne und Biomasse im Bezirk zu investieren.