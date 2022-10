Skifahren im Bezirk Lilienfeld wird teurer

Angesichts von Teuerung und Energiekrise verändern die beiden größten Skigebiete im Bezirk Lilienfeld ihre Preismodelle. Die 3-Berge-Saisonkarte, ein gemeinschaftliches Angebot der Annaberger Lifte, Gemeindealpe Mitterbach und Mariazeller Bürgeralpe, kostet mit 444 Euro für Erwachsene in diesem Winter fünf Prozent mehr als letztes Jahr. In Kombination mit der NÖ-Card zahlen erwachsene Schneeliebhaber 299 Euro, eine Preissteigerung um 8,5 Prozent.

Ein Plan nach dem Après Ski

Ansonsten stehen die Preise für die Annaberger Lifte noch nicht fest. „Angesichts der Preissteigerung arbeiten wir für den kommenden Winter an neuen Preismodellen, wollen in weniger ausgelasteten Zeiten durchaus auch günstigere Preise anbieten. Derzeit warten wir die weitere Entwicklung – was Unterstützungen für Unternehmen oder besondere Vorgaben für Skigebiete anbelangt – ab“, sagt Markus Redl, Geschäftsführer der ecoplus alpin GmbH und der Annaberger Lifte.

Auf der Gemeindealpe Mitterbach gibt es heuer erstmals die Unterteilung in Haupt- und Nebensaison. In der Nebensaison und unter der Woche kostet ein Tageskipass so viel wie letztes Jahr. Die Hauptsaison und die Wochenenden sind mit 44 Euro um 4,50 Euro teurer geworden. Aus Kostengründen fährt in den Weihnachts- und Semesterferien auch kein kostenloser Ski-Bus mehr zwischen den drei Bergen. Stattdessen können Gäste – mit gültigem Skipass und passender Bekleidung – den ganzen Winter lang die Mariazellerbahn zwischen Mitterbach und Mariazell gratis nutzen.

Stromkosten spielen große Rolle

„Die Teuerungen treffen alle Liftbetreiber. Das müssen wir gemeinschaftlich lösen“, erklärt Sandra Schardinger von den Niederösterreich Bahnen. Die Saison werde wie gewohnt vorbereitet, mit Einschränkungen rechne das Unternehmen nicht. Allerdings sollen der Seilbahnbetrieb und die Beschneiung – je nach Witterung – „kosteneffizient“ betrieben werden. Was genau das für die Pistennutzung auf der Gemeindealpe bedeutet, ist unklar.

Redl rechnet damit, dass die gesamte Branche ihren Energieverbrauch im Winter um bis zu 15 Prozent reduziert, etwa weniger beschneit und die Lifte nur bei Bedarf einschalten wird. „Wir haben schon bisher bei der Energie gespart, uns auf unbedingt notwendige Pistenflächen konzentriert und mit digitaler Schneehöhenmessung in den Pistengeräten gearbeitet“, beschreibt er den Status Quo auf dem Annaberg. „Die Kunst ist, gleichzeitig das Erlebnis für die Gäste nicht zu trüben.“

Der Liefervertrag zwischen EVN und Annaberger Lifte läuft noch bis Ende des Jahres. Bis dahin kann laut Redl die Grundbeschneiung beibehalten werden. Danach rechnet er jedoch mit einer empfindlichen Erhöhung der Stromkosten. Trotzdem möchte das Unternehmen die Preise in der gesamten Wintersaison halten.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.