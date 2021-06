„Mehr Ökostrom für Lilienfeld.“ Unter diesem Motto forciert die Stadtgemeinde Lilienfeld ein energie- und umweltpolitisches Vorzeigeprojekt: das Sonnenkraftwerk Lilienfeld.

Mit diesem soll erneuerbarer Strom für 41 Haushalte produziert werden. Die Stadtgemeinde errichtet dazu auf drei Dächern kommunaler Gebäude – der Volksschule, der Zuschauertribüne auf der Stadtsportanlage und der Bergstation beim Sessellift – PV-Anlagen mit einer Gesamtleistung von über 145 kWp. Das Besondere an diesem Kooperationsprojekt zwischen Gemeinde und der Energie- und Umweltagentur des Landes NÖ ist die Bürgerbeteiligung: 370 Sonnen-Paneele, sogenannte Sonnen-Bausteine, um je 370 Euro zur Reservierung. „Die Finanzierung des Projektes und ein rascher Umsetzungsstart sind somit gesichert“, zeigt Energie- und Umweltstadtrat Thomas Gravogl erfreut. Alle Paneele sind an 69 Bürger vergeben; die Nachfrage war größer als das Angebot. Wer schneller reservierte, der kam zum Zug. Die Firma Elektro Posch wird die Installation der PV-Anlagen vornehmen. „Die Sonnen-Baustein-Erwerber werden eingeladen, den Sale und Lease Back - Vertrag als Rechtssicherheit zu unterzeichnen. Die Erwerber zahlen auf das Projektkonto ein und bekommen das Eigentum an den Paneelen. Für die Vermietung der Sonnen-Paneele an die Stadtgemeinde erhalten sie über zehn Jahre eine mit 1,75 Prozent verzinste Leasingrate“, erklärt Vizebürgermeister Manuel Aichberger.