Kinderpornoverdacht: Kaumberger nun auf freiem Fuß

Nach dem vorübergehenden Aufenthalt in verschiedenen Justizanstalten, zuerst in Wiener Neustadt, zuletzt in St. Pölten, darf ein Kaumberger sich – zumindest vorläufig – wieder auf freiem Fuß bewegen.

Seine Untersuchungshaft wurde durch „gelindere Mittel ersetzt“. Das bestätigt die Staatsanwaltschaft St. Pölten, die nun den Fall von der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt übernommen hat.

NÖN-Leser sind im Bilde (siehe auch unten): Der Mann wurde vor kurzem an seiner Wohnadresse festgenommen, nachdem bei ihm auf Datenträgern Bildmaterial entdeckt wurde, das kinderpornographische Inhalte haben soll. Seither steht der Betroffene unter Verdacht diese nicht nur besessen, sondern mitunter ebenso im Umfeld angefertigt zu haben.

Auch wenn der Mann derzeit auf freiem Fuß ist, die Ermittlungen und Auswertungen der Datenträger durch die Polizei und Justiz laufen weiter auf Hochtouren. Bis auf weiteres gilt für den Kaumberger aber die Unschuldsvermutung.

