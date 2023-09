„Ende der kalten Progression wird Menschen im Bezirk entlasten“

Die Bundesregierung hat mit Anfang 2023 die „Kalte Progression“ zur Gänze abgeschafft. „Diese schleichende Steuererhöhung war in den vergangenen Jahrzehnten ein milliardenschwerer Lohnfresser für rund 7,5 Millionen betroffene Österreicher. Damit ist seit Jahresbeginn Schluss“, so ÖVP-Bundesrätin Sandra Böhmwalder.

Die Systematik der Steuerentlastung sieht vor, dass zwei Drittel der kalten Progression automatisch via Anhebung der Tarifgrenzen, ab denen Lohn- und Einkommenssteuer zu entrichten ist, an die erwerbstätigen Menschen zurückgegeben wird. Im Rahmen des „verbleibenden Drittels“ möchte die Bundesregierung nun die Erwerbstätigen, Familien und Pensionisten noch stärker entlasten. Das Gesamtvolumen beträgt 1,2 Milliarden Euro.

„Diese Maßnahme bringt auch vielen arbeitenden Menschen, Familien und Pensionisten im Bezirk Lilienfeld eine weitere finanzielle Erleichterung. Damit werden die Belastungen und Herausforderungen durch die Inflation erneut gedämpft“, so Böhmwalder.

Das Paket sieht eine Reihe von Initiativen und Maßnahmen vor, um auf verschiedenste Wege die Menschen zu entlasten. So werden neben der Anpassung der Tarifstufen unter anderem auch die steuerliche Begünstigung von Überstunden ausgeweitet, der Gewinnfreibetrag für Unternehmen und der Kindermehrbetrag für Familien erhöht. Auch die Absetzbeträge werden voll angepasst.

Rechenbeispiele des Finanzministeriums veranschaulichen, wie stark sich die Entlastung auf die Betroffenen auswirken. Eine alleinerziehende Angestellte mit zwei Kindern unter 18 erhält beispielsweise ein monatliches Bruttogehalt in Höhe von 1.650 Euro und in dieser Folge eine Gesamtentlastung von 706 Euro pro Jahr. Ein Pensionist mit einer durchschnittlichen monatlichen Bruttopension in Höhe von 1.825,70 bekommt eine Gesamtentlastung von 664 Euro pro Jahr.

„Die Regierung setzt den Weg der Entlastung in diesen schwierigen Zeiten konsequent fort. Dabei handelt es sich nicht um Einmalzahlungen oder nur temporäre Maßnahmen, sondern um Entlastungen, die dauerhaft wirken“, so Böhmwalder abschließend.