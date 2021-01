Von Zuzug kann leider keine Rede sein: Die Zahl der Hauptwohnsitzer ist in Lilienfeld 2020 im Vergleich zu 2019 um 29 Personen auf 2.646 gesunken. Bei den Nebenwohnsitzern gibt es im gleichen Zeitraum hingegen ein Plus von 36 auf 578 zu verbuchen.

„Hauptgrund ist die Schließung der Massenquartiere Lolita und ehemaliges Gasthaus in der Zdarskystraße. Da sind rund 40 hauptwohnsitzgemeldete Personen weggefallen“, betreibt Bürgermeister Wolfgang Labenbacher Ursachenforschung. Zudem gebe es auch Leute, die zwar in Lilienfeld ihren eigentlichen Hauptwohnsitz hätten, aus Gründen des Parkpickerls aber in Wien hauptwohnsitzgemeldet seien, bedauert der Ortschef.

Für die Zukunft ist er optimistisch: „Ich bin sicher, dass mit der Übernahme der Wohnungen in der Liese Prokop Straße und durch weitere Maßnahmen der Trend umkehren wird. Wir arbeiten konsequent daran, soweit wir Möglichkeiten sehen, dass die Hauptwohnsitzer wieder mehr werden.“ Gerade in der Corona-Krise würden viele erkennen, dass es „Vorteile hat, in einer gut strukturierten Kleinstadt wie Lilienfeld zu wohnen“, so Labenbacher. Der Blick zu den Todesfällen zeigt indes einen Rückgang: Der Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband Lilienfeld (Lilienfeld, Traisen, Eschenau) meldet für 2020 235 Todesfälle, 2019 waren es 254. Gleichzeitig sind im Verband weniger Babys zur Welt gekommen: Im Vorjahr wurden 360 Geburten gezählt, 2019 standen 372 zu Buche.

Zwölf Trauungen weniger als 2019

Wenig verwunderlich hingegen: Im Corona-Jahr 2020 haben weniger Paare den Bund fürs Leben geschlossen. Das Standesamt Lilienfeld bestätigt 40 Trauungen, 2019 waren es vergleichsweise 52.