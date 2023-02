Betroffenheit auch im Bezirk Lilienfeld: Bangen um die eigene Familie

Das Erdbeben in Syrien und der Türkei hat weltweit die Menschen erschüttert. Auch im Bezirk Lilienfeld leben Menschen, deren Angehörige von der Katastrophe betroffen sind.

Ali Yildiz, Reifenhändler in Traisen, war selbst in der Türkei, als die Erde bebte. “Ich war auf Urlaub, im vierten Stock eines Hotels. Früh morgens, um 4.15 Uhr, ist uns aufgefallen, dass sich plötzlich alles bewegt”, so Yildiz. Rund 90 Sekunden lang wackelte das ganze Hotel. Ein wenig später kam es zu einem zweiten Beben. Zum Zeitpunkt des Bebens war er in Kozaklı in der Provinz zentralanatolischen Provinz Nevşehir - rund 300 Kilometer vom Epizentrum in der Provinz Kahramanmaras entfernt. Von größeren Schäden blieb der Ort verschont.

Yildiz ist in Kontakt mit einigen Menschen vor Ort vor allem Helfern. Doch es sei schwierig, die Personen direkt in den betroffenen Gebieten zu kontaktieren. “Ich kenne einige Leute dort. Aber es gibt keinen Strom, Handys und Telefone funktionieren nicht. Deswegen kann man kaum jemanden erreichen”, sagt Yildiz.

Ali und Muhammed Yildiz sammelten Spenden und brachten diese nach St. Pölten. Foto: zVg./Yildiz

In seinem Reifengeschäft sammelt Yildiz, gemeinsam mit Sohn Muhammed, Geld- und Sachspenden für die Menschen, die aufgrund der Katastrophe auf Hilfeleistungen angewiesen sind. "Eine Katastrophe in diesem Ausmaß hat es schon ewig nicht mehr gegeben. Wir als Menschen können bei so etwas nicht wegschauen. Gerade in dieser Zeit sollte man zusammenhalten - egal welcher Abstammung man ist", sagt Muhammed Yildiz. Innerhalb von 24 Stunden füllten sie einen VW-Bus und eine Pritsche mit Sachspenden und brachten diese zu den Sammlungen in St. Pölten. Von dort werden sie weiter in die Türkei gebracht.

Ungewissheit um die eigene Familie

Nicht nur die Türkei ist von der Katastrophe betroffen. Auf der anderen Seite der türkisch-syrischen Grenze lebt die Familie von Ghazi Hares. Hares stammt ursprünglich aus Hama, im Westen von Syrien, rund 200 Kilometer nördlich von Damaskus, und lebt seit acht Jahren in Hainfeld. In die Heimat konnte er in dieser Zeit kein einziges Mal zurückkehren, denn das wäre zu gefährlich. Ein Teil seiner Familie war zum Zeitpunkt des Erdbebens in Hama. Ein achtstöckiges Gebäude stürzte ein, nur etwa 500 Meter von ihrem Wohnort entfernt. Es gäbe einige Todesopfer, die Suche nach Verschütteten sei noch nicht vorbei.

“Gestern, um 9 Uhr, gab es ein weiteres, leichtes Beben”, berichtet Hares. “Das war schrecklich, weil die Leute schon so viel Angst haben. Auch, wenn bei diesem leichten Beben nichts Schlimmes passiert ist.” Seine Familie, sowie viele andere Menschen, seien aus der Stadt geflohen, um sich außer Gefahr durch einstürzende Gebäude zu bringen. “Die Menschen übernachten jetzt im Freien, auch, wenn es sehr kalt ist. Besonders für die Kinder ist das sehr schlimm”, sagt Hares. Zur Zeit gibt es in diesem Gebiet sogar Minusgrade.

Das Erdbeben sei eine weitere Katastrophe für Menschen, die ohnehin schon zwischen Katastrophen leben. “Wir haben immer Angst um unsere Familie, wir machen uns immer Sorgen um die Menschen in Syrien. Man kann nicht ruhig bleiben”, sagt Hares. Seine Familienmitglieder hätten bisher keine Hilfeleistungen oder Spenden bekommen. Besonders belastend sei die Unsicherheit: “Wir wissen nicht, wie lange der Akku in den Handys der Leute noch hält, wie lange wir sie überhaupt noch erreichen können.”

Möglichkeiten zum Spenden

In St. Pölten wird an mehreren Orten gesammelt. Einen Überblick über die Spendenmöglichkeiten für die Opfer des Erdbebens in der Türkei und Syrien findet ihr in diesem Beitrag.

