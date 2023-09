St. Veiter Zillenfahrerin war top!

Sie zählt zu einer der schnellsten und begabtesten Feuerwehr-Zillenfahrerinnen des Bezirks: Stefanie Rotheneder. Jetzt wurde sie Dritte bei den Bundeswasserwehrleistungsbewerben.

Am 16. September trafen sich zum dritten Mal die über 500 besten Zillenfahrerinnen und Zillenfahrer Österreichs zum Kräftemessen. Das Gelände der Feuerwehr- und Zivilschutzschule Steiermark in Lebring war Schauplatz dieser Leistungsbewerbe. Die Wiesenfelderin trat zum dritten Mal an. Unter dem Beifall der angereisten Fans der Feuerwehr Wiesenfeld erkämpfte sie sich bei ruhigem Wasser aber starken Wind an der Mur den hervorragenden dritten Platz. „Es war ein ausgesprochen toller Bewerb. Mit meiner Leistung bin ich sehr zufrieden. Ich erkämpfte bei jedem Antreten bei einem Bundesbewerb einen Podestplatz“, jubelt sie. Johann Rotheneder war – aufgrund der Altersgrenze. – hier zum letzten Mal als Bewerter tätig. Als Dankeschön für seine jahrelange Tätigkeit erhielt er von seinen niederösterreichischen Bewerterkameraden ein Präsent.