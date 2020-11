Die Frankfurter Bibliothek zählt zu den am meisten verbreiteten Lyrikveröffentlichungen der letzten Jahrzehnte. Sie wird weltweit in den bedeutendsten Bibliotheken eingestellt — etwa in der Wiener Staatsbibliothek, der Schweizer Nationalbibliothek, der Französischen Nationalbibliothek oder in der Library of Congress in Washington.

Bemerkenswert: Einzug in die Edition der Frankfurter Bibliothek 2021, die jetzt in der Adventszeit erscheinen wird, findet auch das Gedicht „Sag’ma“ der St. Veiter Lyrikerin Judith Thoma. Sie hat ihren Beitrag selbst zur Veröffentlichung eingereicht – und der wurde prompt aufgenommen. Seitens der herausgebenden Brentano-Gesellschaft heißt es in einer Mail-Nachricht an die St. Veiterin: „Wir freuen uns sehr, dass Sie zu den in einem Standardwerk neuer Lyrik publizierten Autoren zählen werden.“

