Neue Träger des FF-Leistungsabzeichens in Gold im Bezirk Lilienfeld

Im Feuerwehr- und Sicherheitszentrum in Tulln ging der 65. Bewerb des Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold über die Bühne. Vier Teilnehmer des Bezirks Lilienfeld schlossen nach Monaten der Ausbildung diese nun erfolgreich ab.

Die Bewerber waren gut vorbereitet und vermochten es daher die geforderten theoretischen und praktischen Fachkenntnisse in acht Disziplinen mit Bravour zu meistern. Das geforderte Wissen schloss unter anderem die Löschmittelberechnung, die Befehlsgebung sowie die Bewältigung einer Hindernisbahn ein und es wurde ebenso anhand von zahlreichen Fragen abgeprüft.

Zu den erfolgreichen Teilnehmern gehören Thomas Teis von der Freiwilligen Feuerwehr Lehenrotte, Ronald Wurm von der Betriebsfeuerwehr Neuman-Marktl sowie Josef Brunner und Christoph Karner von der Freiwilligen Feuerwehr Rainfeld.

Jürgen Eder von der Betriebsfeuerwehr der Firmen Neuman und Georg Fischer Fittings Traisen wurde mit dem Bewerterverdienstabzeichen in Bronze ausgezeichnet. Dieser und Siegfried Warta führten die monatelange Ausbildung der Teilnehmer durch und bereiteten diese auf ihre Prüfungen vor.

Das beste Ergebnis beim Bewerb erreichte mit 239 Punkten und 34 Zeitgutpunkten Sebastian Kronberger von der Freiwilligen Feuerwehr Niederfellabrunn. Auf Platz zwei landete Harald Lechner von der Freiwilligen Feuerwehr Johannesberg. Er erreichte 237 Punkte und 34 Zeitgutpunkte. Daniel Steiner von der Freiwilligen Feuerwehr Hochwolkersdorf sicherte sich mit 236 Punkten und 26 Zeitgutpunkten den dritten Platz.

Auch der Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner gratulierte den Teilnehmern zu ihren bestandenen Abzeichen. „Der Erwerb des Feuerwehrleistungsabzeichens in Gold zeugt von einer guten Ausbildung in Feuerwehrwesen, und ich bitte euch, tragt dieses Wissen im Rahmen eurer feuerwehrinternen Ausbildung an die anderen Mitglieder eurer Wehr weiter“, so seine Aussage.

