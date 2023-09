Unternehmen steigert Umsatz um 160 Prozent

Das österreichische Lager- und Logistik Scale-up Storebox verkündet einen Meilenstein: Das Unternehmen holt sich eine der größten diesjährigen Finanzierungen in Österreich. Storebox konnte das Series B Investment auf über 67 Millionen Euro ausweiten. Das Kapital will die Firma nun zur weiteren Absicherung der Marktführerschaft sowie für den flächendeckenden Ausbau und die Verdichtung des Filialnetzes nutzen. Das Unternehmen befindet sich auf einem starken Wachstumskurs und hat seinen Umsatz allein in den letzten 12 Monaten um 160 Prozent gesteigert.

„Wir sind extrem stolz, dass wir uns trotz des herausfordernden Marktumfeldes für Start-ups Kapital sichern konnten und setzen damit ein starkes Zeichen für unser zukünftiges Wachstum”, erklärt der Kaumberger Johannes Braith, CEO und Co-Founder von Storebox.

Ausbau des internationalen Filialnetzes

Mit dem voranschreitenden Expansionskurs und dem zügigen Ausbau des Filialnetzes ist das Unternehmen mit Sitz in Wien bereits in sechs europäischen Ländern aktiv und schafft innovative Selfstorage-Lagerflächen und Logistiklösungen für die Last Mile im städtischen Raum. Die Eröffnung des 300. Standortes steht kurz bevor, bis zum Jahresende sind über 400 Filialen in Betrieb. Das Storebox Team zählt derzeit rund 100 Mitarbeitern und ist wesentlicher Bestandteil der Wachstumspläne.

„Im Vergleich zu anderen Märkten, wie etwa den USA, ist die Dichte an Selfstorage-Standorten in Europa noch um ein Vielfaches geringer bei gleichzeitig zunehmender Urbanisierung. Unser Erfolg zeigt, dass wir mit unseren Lösungen für viele Menschen eine Antwort auf Herausforderungen im urbanen Raum bieten und die letzte Meile nachhaltig umgestalten", führt Braith aus.

Investition in die Zukunft der Stadtentwicklung

Die Erweiterung der strukturierten Finanzierungsrunde auf über 67 Millionen Euro wurde in einer der größten Finanzierungsrunden des Jahres abgeschlossen. Das Kapital stammt dabei von Bestandsinvestoren, wie des Senger-Weiss Family Offices, Wille Finance, Kineo Capital, Urban Pioneers, ActivumSG, Hansi Hansmann und Markus Ertler sowie der Raiffeisenbank International. „Fortschrittliche und effiziente Lösungen bei der Optimierung der Last Mile werden für die Stadt von morgen immer bedeutender. Storebox setzt genau hier an, findet innovative Lösungen, die den Markt disruptieren”, so Investor Hansi Hansmann.

Der Bedarf an Selfstorage-Lagerflächen wird auch in Zukunft steigen, denn durch die zunehmende Urbanisierung wird besonders in Städten der Wohnraum immer knapper und teurer. Daher sehen Kunden Storebox als Erweiterung des Wohnraums und lagern Gegenstände, die viel Platz in Anspruch nehmen, im Selfstorage ein.

Unternehmen nutzen die urbanen und dezentralen Logistik-Lösungen von Storebox, um die letzte Meile so innovativ und effizient wie möglich zu gestalten. So setzt IKEA, einer der größten Geschäftspartner des Unternehmens, Storebox als Click & Collect Abholstation ein, um Kunden mehr Flexibilität bei Online-Bestellungen zu bieten. Weitere Geschäftspartner integrieren Storebox Standorte als Micro Hubs oder innerstädtische Ersatzteillager.

Storebox achtet bei der Standortauswahl auf die urbanen Entwicklungen und hat sich zum Ziel gesetzt, multifunktionalen Nutzen zu schaffen. Besonders innerstädtische Geschäftslokale sind von zunehmenden Leerständen betroffen, hier bietet das Scale-up eine Alternative zum Leerstand und optimale Flächennutzung von Immobilien.

Über Storebox

Storebox ist die erste komplett digitalisierte Selfstorage-Lösung in Europa, mit Standorten in Österreich, Deutschland, Belgien, Luxemburg, den Niederlanden und der Schweiz und hat sich auf Lager- und Logistiklösungen im urbanen Raum spezialisiert. Das Angebot der zentral gelegenen Standorte wird sowohl von Privat- als auch von Gewerbekunden genutzt. Standorte können rund um die Uhr betreten werden und der Buchungsprozess läuft komplett digital ab. Das Business-Angebot von Storebox umfasst neben individuellen Lager- und Logistik-Lösungen auch Services wie Click & Collect, Micro-Hubs für die Last Mile und Transportservices.

Das Scale-up Storebox hat sich in den letzten Jahren zum größten und schnellst wachsenden urbanen Lager- und Logistiknetzwerk im DACH-Raum entwickelt.