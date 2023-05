Mittelalterliche Küche als nächster Burg-Schwerpunkt in Kaumberg

Die Araburg startete in die neue Saison. Die erste Burgbelebung lockte am Wochenende viele Besucher in den Burghof. Bei bestem Frühlingswetter konnten die Gäste Wissenswertes zum Thema Holz im Mittelalter erfahren und praktisch mitanpacken. Beim Sägen war es möglich, sich ein Bild davon zu machen wie kraftaufwendig und mühsam die Holzverarbeitung im Mittelalter war. „Bereits im Juni geht es mit der nächsten Burgbelebung weiter“, berichtet Vizebürgermeister Alfred Brandtner. Dann steht das Thema „mittelalterliche Küche“ am Programm, um über die Kulinarik dieser Zeit mehr zu erfahren und zu erschmecken. Die Burgbelebungen finden übrigens jedes erste Wochenende im Monat bis inklusive Oktober statt.

Das wohl größte Highlight in diesem Jahr sind aber die Sommerspiele. Die Araburg öffnet hier ihre Tore für die Kaumberger Burgschauspieler. Diese freuen sich, den Klassiker „Pension Schöller“ von Carl Laufs und Wilhelm Jacoby zum Besten zu geben. Die turbulente Komödie handelt von Ladislaus Lenzmayer, einem schrulligen Onkel, der eine Villa in Baden geerbt hat. Dabei schlüpfen viele bekannte Kaumberger in die Rollen des Stücks und wollen so den Leuten ein ganz besonderes Schauspiel bieten. Die Probearbeiten hierfür sind bereits in vollem Gange.

