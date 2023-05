20 Jahre Mobiler Hospizdienst im Bezirk Lilienfeld

Menschen in Würde ihren letzten Lebensweg gehen lassen und deren Angehörige in dieser schwierigen Situation begleiten. Das ist Ziel des Mobilen Hospizdienstes der Caritas St. Pölten. Im Mittelpunkt stehen dabei der lebensbedrohlich erkrankte Mensch und die ihm nahestehenden Menschen. Eine schwere Krankheit greift entscheidend in den Alltag des Betroffenen und seiner Familie ein. Sie ist verbunden mit vielen Gefühlen, Gedanken und Fragen, Gefühlen der Angst und Unsicherheit, Gedanken über die Zukunft, Fragen nach dem Sinn und nach dem Tod. In dieser schwierigen Lebensphase ist der Mobile Hospizdienst der Caritas da - zu Hause, im Krankenhaus oder im Heim.

Nach dem Entstehen ehrenamtlicher Teams in den Regionen St. Pölten, Krems und Amstetten begann Hans Marsam-Wesener 2001 ausgehend vom Standort St. Pölten mit dem Aufbau eines mobilen Hospizdienstes in der Region Lilienfeld. Claudia Buchner wird im Herbst 2003 erste Koordinatorin und etabliert den Mobilen Hospizdienst in der Region Lilienfeld, der seither auch offizielles Mitglied im Landesverband Hospiz NÖ ist.

Die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit dem Krankenhaus Lilienfeld, vor allem mit dem Palliativteam, stand von Anfang an im Mittelpunkt. Dort wurde dem Team auch ein Raum als Kontakt- und Anlaufstelle zur Verfügung gestellt. Der Zuwachs in den darauffolgenden Jahren machte 2012 eine Übersiedelung in das jetzige Büro im Finanzamt in der Liese-Prokop-Straße 14 notwendig, welches gemeinsam mit der Caritas-Familienberatung und Psychotherapie genutzt wird.

Seit 2015 koordiniert Sozialarbeiterin Marina Schmidt-Schmidberger die derzeit 16 ehrenamtlichen Mitarbeiter, von denen einige seit Beginn an mit dabei sind. „Es ist wunderbar, mit einem so tollen und auch erfahrenen Team an Freiwilligen zusammenarbeiten zu dürfen. Sie haben in den vergangenen 20 Jahren rund 300 Familien, schwerkranken und sterbenden Menschen 6.700 Stunden ihrer Zeit geschenkt“, betonte Schmidt-Schmidberger.

Christiane Teschl-Hofmeister, Landesrätin für Bildung, Soziales und Wohnbau, unterstrich zur Jubiläumsfeier die Wichtigkeit dieses Angebotes, das auch zum Teil durch das Land Niederösterreich finanziert wird: „Unser Bundesland ist Vorreiter in der Hospiz- und Palliativversorgung und uns ist es ein großes Anliegen, dieses Angebot weiter aufrechtzuerhalten, auszubauen und den Bedürfnissen der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher anzupassen.“ Sie dankte den Ehrenamtlichen für ihre engagierte Arbeit, denn: „Sie leisten damit einen wertvollen Beitrag zur emotionalen und psychosozialen Entlastung von Patientinnen und Patienten sowie deren Angehörigen.“

Auch die Landesrätin für Soziale Verwaltung, Gesundheit und Gleichstellung, Ulrike Königsberger-Ludwig, war bereits am Vormittag zu Besuch, um den gesamten Team zu gratulieren und Glückwünsche zu überbringen.

„Damit möglichst viele Menschen in schweren Situationen am Lebensende und deren Angehörige den Mobilen Hospizdienst der Caritas in Anspruch nehmen können, ist der Hospizdienst aber auch auf Spenden für die Ausbildungskosten unserer ehrenamtlichen Hospizbegleiter angewiesen.“ Dies erinnerte Caritas-Bereichsleiterin für Familie und Pflege, Karin Thallauer. Mit einer einmaligen Spende oder einer Hospizpatenschaft online unter www.caritas-stpoelten.at/hospizpatenschaft gibt es dabei die Möglichkeit, den Mobilen Hospizdienst der Caritas dauerhaft zu unterstützen.

Auch Barbara Schwarz, Präsidentin des Dachverbandes Hospiz Österreich und Klaudia Atzmüller, Vorsitzende des Landesverbandes Hospiz Niederösterreich, lobten die Aufbauarbeit des Teams in den letzten 20 Jahren. „Viele schwerkranke Menschen wie auch Angehörige sind enorm dankbar für die Begleitung des Hospizteams, die sie auch angesichts eines möglichen nahen Todes nicht alleine lassen. Ehrenamtliche, die mit ihnen lachen, weinen und das begrenzte Leben intensiv und im möglichen Rahmen positiv gestalten bis zuletzt, sind dabei eine große Stütze, für die wir sehr dankbar sind“, fasste Caritas-Direktor Hannes Ziselsberger zusammen.

Der nächste Grundkurs startet im Frühling 2024

Wer sich für die Ausbildung als ehrenamtliche Hospiz- und Trauerbegleitung interessiert, kann im März 2024 in St. Pölten durchstarten. Es gibt aber auch Einführungskurse und einen Aufbaulehrgang alleinig für das Thema Trauerbegleitung, die ab April und im September 2024 absolviert werden können. Anmeldungen sind bereits jetzt unter 0676/83 844 635 oder hospiz@caritas-stpoelten.at möglich. Mehr Informationen über die Weiterbildungen finden sich unter www.caritas-stpoelten.at/hospiz

