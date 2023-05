Der Türnitzer hinter dem Amadeus-Award

Vor wenigen Tagen wurden die begehrten Amadeus Awards in Wien vergeben. Melissa Naschenweng, Josh, Wanda und RAF Camora sind nur einige der Künstler, die die begehrte Statue entgegennehmen konnten. Doch wer steckt hinter dem Preis, der als kleines Grammophon dargestellt wird? Der gebürtige Türnitzer Martin Petermann gießt in seiner kleinen Gießerei diese Trophäe. Der NÖN erzählte er seine Geschichte.

Petermann begann seine Lehre im Jahr 1992 in der Voest Alpine in Traisen. Dort schloss er mit Auszeichnung ab und übersiedelte 1998 nach Wien, um „etwas Besonderes“ herzustellen. Die Firma Rabas Guss suchte einen Former und Gießer und auch hier konnte Petermann seine Liebe zur Metallkunst voll und ganz ausleben. 2010 übernahm er den Betrieb. Seither ist er weltweit eine der ersten Adressen, wenn es um Kunstobjekte aus Metall geht. „Es gibt immer wieder Herausforderungen, egal ob Kunstobjekte oder technische Teile“, verrät Petermann. Auf Basis von Skizzen erstellt er für seine Kunden – viele davon sind aus dem Ausland – Gussformen aus Gips.

Preise, Outfits, Glamour

Heute zählen Skulpturen für Preise zum Hauptgeschäft von Petermann. An die 30 verschiedenen sind es – manche davon hat er auch selbst gestaltet. Darunter sind der Meisterpokal für die Sieger der Football-Meisterschaft, der Europapokal der Handballer – und auch der österreichische Fußball-Meisterteller kommt aus Petermanns Werkstatt. Und auch den österreichischen Film- und Fernsehpreis ROMY fertigt der gebürtige Türnitzer an. Der Amadeus Award nimmt für ihn aber dennoch einen besonderen Stellenwert ein: „Es ist für mich ein aufregendes Gefühl, diese Preise zu fertigen, um dann zu sehen, in welche Hände meine Werke fallen“.

Aber auch Bühnenoutfits kommen aus der Gießerei von Petermann. So kam von Lady Gagas Designer eine Anfrage für ein metallenes Bühnen-Outfit, das der Popstar dann auch im Rahmen des Tournee-Auftakts vor zehntausenden Fans trug.

Arbeiten weltweit

Petermann sammelte aber auch schon Erfahrungen an vielen bekannten Orten. So fertigte er für ein bekanntes Hotel in Dubai die Lampen sowie Türen- und Fensterbeschläge aus Gold vor Ort an. Dazu übersiedelte er auch vorübergehend Teile seiner Werkstätte in das Emirat. Die vielfältige Tätigkeit von Petermann endet aber nicht bei Trophäen und technischen Teilen. Auch besondere Hausnummerntafeln und Beschriftungen, Fenstergitter und andere Metallobjekte fallen in das Tagesgeschäft von Rabas Guss. Ein historischer Meilenstein war für ihn die Renovierung der Kaisergruft in Wien. Dort war er eigenhändig an der Restaurierung und Gestaltung der Sarkophagen von Kaiser Franz Josef, Kaiserin Zita und Otto von Habsburg beteiligt. Auch die Grabstätten von Billa-Gründer Karl Wlaschek, Peter Alexander und Falco tragen die Handschrift des gebürtigen Türnitzers.

