Eis für junge Hainfelder Badegäste

Nach den regnerischen Tagen der Vorwoche freuen sich nun viele, dass der Sommer zurückgekehrt ist. Einige „Wasserratten“ zieht es in die Freibäder des Bezirks, so auch in der Stadt Hainfeld, vor allem junge Gäste.

Die SPÖ-Stadtorganisation stellte sich daher spontan mit einer süßen Erfrischung im Stadtbad ein und überraschte alle Kinder mit einem Eis. Da ließen sich die Kinder nicht lange bitten, verließen sofort das kühle Becken, um das Eis zu genießen, bevor sie wieder den nächsten Sprung ins kühle Nass machten.