Sicher durch den Winter: Tipps für den Verkehr

Autofahren auf winterlichen Straßen will gelernt sein. „Da die kalte Jahreszeit in unseren Breitengraden eine wichtige Rolle spielt, sind der Reifenwechsel, die Reifenwahl und angepasstes Fahrverhalten bereits im Theorieunterricht fix vertreten und werden dann in der Fahrstunde vertieft“, sagt Elke Toman, Inhaberin der Fahrschule Plank in Lilienfeld.

„Es ist wirklich wichtig, nicht bei den Winterreifen zu sparen!“

Am wichtigsten sind eine an die Fahrbahn angepasste Geschwindigkeit und voraussehendes Fahren. „Gerade im Winter, auf rutschiger Fahrbahn, muss man mit Sicherheitsreserven unterwegs sein, um auch Fahrfehler anderer Verkehrsteilnehmer ausgleichen zu können“, sagt die Fahrlehrerin.

Personen, die sich aufgrund der winterlichen Fahrbahnverhältnisse unsicher fühlen, rät Toman, auf einer wenig befahrenen Straße und in entspannter Atmosphäre zu üben. Ein geübter Beifahrer könne ebenfalls unterstützen und Sicherheit vermitteln.

„Fahrpraxis sammeln, ist wichtig und bringt Sicherheit. Es reichen hier zu Beginn sicher ein paar Minuten der Übung bei winterlichen Verhältnissen, die man dann mit wachsender Übung und der damit verbundenen Sicherheit steigern kann“, erklärt sie. Alternativ könne man auch im Winter eine Fahrstunde buchen.

Vor allem aber spielt die richtige Ausstattung eine große Rolle. „Es ist wirklich wichtig, nicht bei den Winterreifen zu sparen!“, betont Toman. Mit der Ausstattung sollte man sich im Vorhinein bekannt machen: „Wichtig ist es auch, gerade für junge Führerscheinbesitzer, dass sie das Anlegen der Schneeketten vor der direkten Anwendung im Winter üben, um bereits sicher in der Handhabung zu sein“, rät die Fahrschul-Inhaberin.

Hängengebliebene Lkw fordern Einsatzkräfte

Bei Anhängern gelten besondere Regelungen: Diese dürfen theoretisch auch mit Sommerreifen ausgestattet bleiben, auch, wenn am Auto Winterreifen angebracht sind.

Bezüglich Winterausrüstung wie Schneeketten und Winterreifen oder Nichteinhaltung des Winter-Fahrverbotes für Schwerstransporter über den Ochsattel konnte indes die Polizei im Bezirk bei den jüngsten Schwerpunktkontrollen im Bezirk noch keine erhöhte Anzahl an Missachtungen feststellen.

Zu Unfällen aufgrund der Witterung musste die Exekutive jedoch in den letzten Tagen laufend ausrücken. Glücklicherweise blieb es beim Sachschaden. „Bei extremen Witterungsverhältnissen besteht immer ein Restrisiko, dass Fahrzeuge trotz aller Vorkehrungen wie Schneeketten, auf schwierigen Fahrstrecken, wie dem Gerichtsberg, hängen bleiben“, stellt Dominik Schagerl, derzeit Mitarbeiter am Bezirkspolizeikommando, fest.

Das Fahrverhalten den Straßenverhältnissen anzupassen, sollte selbstverständlich sein, auch zum Selbstschutz. „Hängengebliebene Lkw stellen für die Einsatzkräfte eine besondere Herausforderung, sowohl bei der Bergung als auch bei Absicherung und Sperre der Straße, dar“, weiß Schagerl.

Neuralgische Unfallpunkte stellt die Exekutive derzeit im Bezirk nicht fest. „Bei winterlichen Witterungs- und Fahrbahnverhältnissen kann es überall zu Unfällen kommen“, weiß er. Mehr zu den Unfällen und Einsätzen auf den winterlichen Fahrbahnen auf Seite 16 und auf nön.at .

