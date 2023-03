Neuer Lilienfelder Emmaus-Obmann: „Das Leben annehmen lernen“

Neuwahlen bei Emmaus Lilienfeld. Gerald Danner, seit Gründung der Emmaus 2001 Obmann, übergab die Aufgabe an seinen Stellvertreter Erich Lux. Vorstandsmitglieder sind noch Gertrude Wallenböck, Gertrude Eigelsreiter-Jashari (Kassierin) und Maria Steinbacher (Schriftführerin). Geschäftsführer bleibt Siegfried Tischhart. Er leitet mit seiner Frau Meliha die Geschicke der Gemeinschaft und ist, wie Lux ihn beschreibt, „Herz, Seele und Visionär für den Sozialverein“. Sein Motto: „Wir wollen ein Beispiel vorleben, dass in einer Gemeinschaft alle Menschen Platz haben können – einen Ort zum Wohlfühlen und zum sich Bewähren!“ Er ist überzeugt: „Jeder Mensch will seinen Beitrag zur Gemeinschaft leisten.“

„Bei Emmaus kann ich leben lernen, vor allem,Gemeinschaft leben' lernen. Erich Lux, neuer Obmann des Emmaus Lilienfeld

Siegfried Tischhart war zuvor in der St. Pöltner Emmausgemeinschaft tätig. Dort entstand seine Vision einer helfenden Gemeinschaft, wo Menschen bleiben können, solange es für sie richtig ist. Denn der Verein hat die Aufgabe, einen Lebensraum für Menschen in schwierigen Lebenssituationen zu ermöglichen. Es ist eine Wohn- und Arbeitsgemeinschaft, offen für jeden, ungeachtet der Nationalität, Vergangenheit, des religiösen und politischen Bekenntnisses. Geboten werden Zeit und Raum für Neuorientierung. „Die einen finden ein Dach über dem Kopf, die anderen einen Weg aus der Anonymität und Isolation, wieder andere die Verwirklichung eines anderen Lebensstils“, erklärt er. Emmaus versucht, eine „helfende Gemeinschaft“ zu sein, bietet Wohnraum und begleitete Arbeit in einem Gebrauchtwarengeschäft, im Altwarenhandel durch Transporte, Räumungen oder Übersiedelungen, in Sanierungstätigkeiten und in einer Tischlerei. „Bei Emmaus kann ich leben lernen, vor allem,Gemeinschaft leben' lernen. Ich kann lernen, das Leben anzunehmen, mit allen Aufgaben, die es bringt“, erläutert Erich Lux die Emmaus-Philosophie.

„Kompagnos“ erfahren wertfreie Wertschätzung

Die Klienten, bei Emmaus „Kompagnons“ genannt, kommen von überall her und aus allen Schichten. Männer wie Frauen, manche mit Kindern. „Die meisten finden uns von selbst oder werden von anderen Institutionen an uns verwiesen“, informiert Lux. Manche sind einige Wochen da, andere bleiben mehrere Jahre. „Zeit ist da nicht wichtig. Jeder Mensch hat sein eigenes Tempo“, betont er und unterstreicht: „Emmaus Lilienfeld ist wie eine kleine Welt; in ihr darf alles Menschliche gelebt werden, in ihr hat alles Menschliche Platz. Es ist bewegend zu sehen, wie Menschen sich verändern, wenn sie Wertschätzung, Anerkennung, Geborgenheit erfahren, sich selbst und ihren Wert erkennen“, unterstreicht Lux. Aktuell ist bei Emmaus der Bau einer Photovoltaik-Anlage geplant, um die Stromversorgung mit nachhaltiger Energie zu erreichen. Der Verein hat 21 Mitglieder und finanziert sich durch Sach- wie Geldspenden. Mehr dazu unter Emmaus Lilienfeld

