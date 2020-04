Aufgrund der aktuellen Maßnahmen, getroffen vom Landesfeuerwehrverband, rückte nur eine kleine Gruppe aus. Weiters waren alle eingesetzten Feuerwehrmitglieder mit Schutzmasken bestückt. Am Einsatzort zeigte sich das wohl klischeehafteste Einsatzbild das es bei der Feuerwehr gibt.

OLM Patrick Zöchling, FF Ramsau

Eine Katze ist bei der Erkundungstour soweit auf einen Baum geklettert dass sie von alleine nicht mehr runter konnte. Seitens der Feuerwehr wurde eine Schiebleiter an den Baum eingesetzt. Leider war die Katze immer noch ca. 5m höher als die Leiter reicht. Nur durch beherzte "Mietz-Mietz" Zurufe der Kameraden konnte die Katze all ihren Mut zusammenfassen und langsam in die Arme ihres Retters klettern. Nach erfolgreicher Rettung konnte die Katze in die Arme der Besitzerin übergeben werden.