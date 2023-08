Wandertag führte Lilienfelder Bezirks-Senioren nach Mitterbach

Alle waren voll des Lobes, über das Wetter, über die beiden Wanderrouten rund um den Erlauf-Stausee in Mitterbach, über das Essen, und über die Organisation. Der Obmann der Seniorinnen und Senioren Mitterbach, Hubert Spielbichler, leistete mit seinem Team vorbildliche organisatorische Arbeit, von den Wanderrouten mit den erfahrenen Wanderbegleitern Altbürgermeister Alfred Hinterecker und Gustl Spielbichler sowie der Bergrettung, über Labestationen bis zur Mittagsverpflegung der Gäste durch Mitterbacher Wirte. Die rund 130 Teilnehmenden, Seniorenmitglieder der 14 Ortsgruppen des Bezirkes, wurden von Bezirksobfrau Traudl Wolfschwenger betreut. Mit dabei waren Obmann-Stellvertreter Johann Sommer der Senioren NÖ, Franz Lackinger vom St. Pöltner Büro der Senioren NÖ, Bürgermeister Thomas Teubenbacher aus Mitterbach und Altbürgermeister Franz Auer aus Türnitz. Nichtwanderer erfuhren in der evangelischen Kirche Mitterbachs die Geschichte der Holzknechte, die unter Maria Theresia in die Gegend kamen. Reini Weber und Reini Hinterecker unterhielten bestens die Gäste, eine Tombola mit großzügigen Preisen, gespendet von Betrieben und Privaten aus der Region, bildete den Abschluss des gelungenen Wandertages.