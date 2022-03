180.000 Euro Schaden nach mehreren Bränden in Lilienfeld

Werbung

"Die Ermittlungen gegen einen Jugendlichen dauern an", teilte Polizeisprecher Johann Baumschlager auf Anfrage mit. Die Feuerwehr hatte Flammen in einem Supermarkt gelöscht, weiters brannten vier Müllbehälter und ein Zeitungsständer. Verletzt wurde niemand. In Folge hielt die Exekutive einen Teenager an, der mit den Bränden in Verbindung stehen soll.

Lilienfeld Brandserie in der Bezirkshauptstadt: Verdächtiger festgenommen

