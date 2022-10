Einbrecher in St. Veiter Schule

Eine unliebsame Überraschung machte der Schulwart der Dr. Theodor-Körner-Schule am Sonntagmorgen: Die Türe zu seiner Schulwartwohnung war aufgebrochen.

Ein Einbrecher hatte im Schulgebäude sein Unwesen getrieben. Das Konferenzzimmer stand offen, die Direktion ebenso.

„Der Täter hat sich vermutlich am Samstagabend, als das Kabarett mit Walter Kammerhofer stattfand, im Schulgebäude einsperren lassen. Nachdem nach 0.45 Uhr alle das Gebäude verlassen hatten, ist er zur Tat geschritten“, schildert Polizeisprecher Johann Baumschlager auf NÖN-Anfrage.

Zuvor stahl er Schlüssel aus der Schulwartwohnung. Dann sperrte er das Konferenzzimmer und die Direktion auf. In letzterer wurde er fündig. Hier entwendete er aus einem Tresor, den er aufsperrte, einen vierstelligen Euro-Betrag.

Die Polizei konnte Spuren sichern. Die Ermittlungen laufen. Bürgermeister Christian Fischer ist über den Vorfall „sehr enttäuscht“, wie er betont. Und: „Wir warten jetzt einmal die Ermittlungsergebnisse ab. Ich habe vollstes Vertrauen in unsere Exekutive.“ Dann wird er mit der Polizei etwaige, mögliche zusätzliche Sicherungsmaßnahmen evaluieren.

Er nimmt den Vorfall aber gleich zum Anlass, die Bevölkerung zu einem Kriminalpräventionsvortrag von Polizisten Ferdinand Lerchbaumer zum Thema „Dämmerungseinbrüche“ zu einzuladen. Dieser findet am 21. November ab 18 Uhr im Festsaal der Schule statt.

Übrigens: Auch in der Neuen Mittelschule Hofstetten-Grünau und in der Neuen Mittelschule Rabenstein wurde in den letzten Tagen eingebrochen.

